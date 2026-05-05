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डोटासरा बोले- बंगाल जैसी लूट राजस्थान में नहीं होने देंगे, चाहे जान देनी पड़े

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- पश्चिम बंगाल में 20 लाख से ज्यादा लोग मतदाताओं को निर्णयधीन श्रेणी में रखा जो अपना वोट नहीं डाल पाए.

PCC Chief Govind Singh Dotasra
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 3:36 PM IST

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जयपुर: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की बंपर जीत को लेकर अब जहां भाजपा पूरे देश में जश्न मना रही है तो वहीं विपक्षी दल इस मामले में को लेकर सरकार पर हमलावर हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल में धनबल के आधार पर सरकार बनाने के आरोप लगाए हैं. अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाया है कि बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया.

ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, धनबल और चुनाव आयोग के जरिए सत्ता पर कब्जा किया गया है, लेकिन जैसी लूट बंगाल में की गई है वैसा राजस्थान में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जान देनी पड़े. डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से बंगाल में एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है. लोगों को डराया-धमकाया गया है.

मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा... (ETV Bharat Jaipur)

धनबल के आधार पर सत्ता को लूटकर लोकतंत्र की हत्या की गई है. ऐसी ही उम्मीद राजस्थान भाजपा के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए. जैसी लूट भाजपा ने बंगाल में की है, वैसा राजस्थान में नहीं होने देंगे. राजस्थान वीरों की धरती है और हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे. संविधान में जो लोगों को वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार का सदुपयोग हो और लोग अपनी इच्छा से वोट कर सकें, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे.

डोटासरा ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री झालमुरी खाकर खुशी मना रहे हैं. इन्होंने कौन सा बड़ा काम बंगाल में किया है. यह केवल इसलिए फोटो खिंचवा रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखा सकें कि हम में कोई मतभेद नहीं है. हम सब एकजुट हैं.

20 लाख लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला : डोटासरा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए साजिश करके एक करोड़ 36 लाख लोगों को नोटिस दिए गए. 20 लाख लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया और उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया. उन सभी को निर्णयधीन कैटेगरी में डाल दिया गया, जिससे वो अपना वोट नहीं डाल सके.

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उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते 400 से ज्यादा अधिकारियों को बदल दिया गया और आरोप लगाए गए कि यह अधिकारी टीएमसी के इशारे पर काम कर रहे थे. क्या चुनाव आयोग ने कभी भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों को भी चेंज किया है. पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, डीजीपी तक बदल दिए गए. वोटिंग से 2 दिन पहले डीजीपी के ईडी की कार्रवाई होती है.

तृणमूल कांग्रेस के लिए मीडिया मैनेजमेंट का काम करने वाली आईपैड कंपनी के कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया. सवा दो लाख से ज्यादा केंद्रीय सशस्त्र बलों को पश्चिम बंगाल में उतार दिया गया. इससे साफ है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है. पश्चिम बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है.

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि असम का मुख्यमंत्री गुंडई जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं. लोगों को डराते धमकाते हैं और वहां पर परिसीमन हुआ है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं. जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल और असम में रहे हैं. ऐसे ही हालत आगे रहे तो जो हमारा सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो इतिहास बन जाएगा.

राजस्थान की स्थिति बदतर : डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की स्थिति बद से बदतर हो गई है. कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. दो दिन पहले ही टोंक में एक पुलिस के जवान की हत्या कर दी गई. लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जो बीमार है उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है. बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है और भाजपा के नेता फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आए दिन बयान देते हैं कि पेपर लीक आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. क्या पेपर लेकर आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई पंचवर्षीय योजना बनेगी. ढाई साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं. जबकि यह काम सरकार बनने के एक-दो महीने के भीतर ही कर लेना चाहिए था.

Last Updated : May 5, 2026 at 3:36 PM IST

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