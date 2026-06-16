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बूंदी में गरजे डोटासरा, बोले- पेपर लीक ने बच्चों को आत्महत्या तक पहुंचाया, खामोश क्यों हैं प्रधानमंत्री ?

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी बुधवार शाम छह बजे कोटा पहुंचेंगे और छात्रों से सीधे संवाद करेंगे. इस दौरान वे युवाओं की समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़ी पीड़ा को सुनेंगे. डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज को देश की संसद तक पहुंचाएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि किस तरह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नीट सहित कई बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने छात्रों का भरोसा तोड़ा है. लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है.

बूंदी में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार एक भी बड़ी परीक्षा बिना विवाद के आयोजित नहीं कर सकी. इससे युवा निराश हैं. डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कोटा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम किसी राजनीतिक सभा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन छात्रों और युवाओं की आवाज सुनने का मंच है, जिनके सपनों पर बार-बार पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने चोट पहुंचाई है.

डोटासरा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत करने वाले युवा आज निराशा और अवसाद के शिकार हो रहे हैं. कई बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर युवाओं के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ पर प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं बोला गया है.

बूंदी: कोटा में बुधवार को होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया. डोटासरा ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचल दिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकारों के पास इन बच्चों के दर्द के लिए एक शब्द भी नहीं है.

पेपर लीक हुए, हमने माना...लेकिन कार्रवाई भी की: कांग्रेस शासनकाल में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने स्वीकार किया कि उस समय भी घटनाएं हुई थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन मामलों को दबाने की बजाय सख्त कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाए और 250 से अधिक लोगों को जेल भेजा. यहां तक कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्य तक को गिरफ्तार किया गया था. डोटासरा ने कहा कि उस समय भाजपा और प्रधानमंत्री पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज जब हालात और गंभीर हो चुके हैं, तब उनकी जुबान पर ताला लग गया है.

ढाई साल में एक भी परीक्षा ढंग से नहीं करा पाई भाजपा सरकार: भाजपा सरकार पर हमला तेज करते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार एक भी बड़ी परीक्षा बिना विवाद के आयोजित नहीं कर सकी. उनके अनुसार 10 से 11 प्रकार की परीक्षाओं में गड़बड़ियां और पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. नीट परीक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि एनटीए के भीतर भी अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं. डोटासरा ने कहा कि जब इतने बड़े स्तर पर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तब देश के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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दिलावर को शिक्षा का 'श' और पंचायत राज का 'प' नहीं पता: बूंदी जिले की पंचायतों में प्रशासकों पर हुई कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर भी डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शिक्षा मंत्री आया हो जिसे शिक्षा का "श" और पंचायत राज का "प" तक नहीं पता हो. डोटासरा ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री का पूरा ध्यान केवल बयानबाजी, झूठे आरोपों और समाज को बांटने वाली राजनीति पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां शून्य हैं. स्कूलों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मूल मुद्दों पर सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है.

भाजपा सरकार राजनीतिक नाटकों में व्यस्त: डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को केवल दिखावे का शेर दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है. उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा परेशान हैं, छात्र निराश हैं और शिक्षा व्यवस्था संकट में है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान की बजाय प्रचार और राजनीतिक नाटकों में व्यस्त है. पत्रकार वार्ता में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा, कांग्रेस नेता सत्येश शर्मा, टीकम जैन सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.