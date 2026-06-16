ETV Bharat / state

डोटासरा का बड़ा बयान-भाजपा कर सकती है राहुल की ट्रेन लेट...इसलिए हमने चार्टर का इंतजाम भी किया

डोटासरा ने कहा- राहुल पहले कोटा ट्रेन से आ रहे थे, लेकिन हो सकता कि भाजपा सरकार साजिशन ट्रेन को ही लेट कर दे.

Dotasra speaking to the media in Kota
कोटा में मीडिया से बात करते डोटासरा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: राजस्थान कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया. डोटासरा ने मंगलवार को कहा कि राहुल पहले ट्रेन से कोटा आ रहे थे, लेकिन आशंका है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार साजिशन ट्रेन को ही लेट कर दे और ऐसे में हमारा कार्यक्रम फेल हो सकता है. ऐसे कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हमेशा कर सकते हैं. ये लोग तानाशाह हैं. इनसे मुकाबला करने को हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना पड़ता है. लिहाजा राहुल गांधी के लिए हमने चार्टर का बंदोबस्त भी किया है. डोटासरा ने कहा, जैसे पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा और मन की बात करते हैं.उसी तरह राहुल गांधी भी बच्चों को संबल देने आ रहे हैं. राहुल बुधवार को कोटा आएंगे, जहां नीट पेपर लीक मसले पर स्टूडेंट्स से संवाद करेंगे.

कल कोटा जरूर आएंगे: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी फाइनल नहीं हुआ है कि राहुल गांधी चार्टर से आएंगे या ट्रेन से, लेकिन इतना तय है कि कल कोटा जरूर आएंगे. उन्होंने दोहराया कि कोटा में हॉस्टल संचालकों और कोचिंग संचालकों को धमकाया जा रहा है, जो स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी नहीं है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हमारी सरकार ने दो बार विधानसभा में सम्मानित किया था. पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से थे, उन्हें भी सम्मानित किया था. उन्होंने कहा, युवा किसी के कहने से रुकने वाले नहीं हैं. युवा कार्यक्रम में जरूर आएंगे. डोटासरा ने कहा, शहर से राहुल गांधी के पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं. उन्होंने इस बारे में प्रशासन से बात की.

पीसीसी चीफ डोटासरा बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:राहुल 17 जून को आएंगे कोटा: लाइव कंसर्ट व नीट पेपर लीक प्रभावित स्टूडेंट की दिखाई जाएगी स्टोरी...फिर करेंगे संवाद

कोटा की बदनामी पर बोले: भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के कोटा को बदनाम करने के आरोप पर डोटासरा बोले, कोटा देश का हार्ट है, यहां प्रदेश भर से बच्चे आते हैं. राहुल कोटा को बदनाम नहीं, सम्मान और सैल्यूट करने आ रहे हैं. बदनाम तो भाजपा नेता कर रहे हैं. पेपर लीक के बाद भी एफआईआर होने नहीं दी. भाजपा राजेंद्र राठौड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है...उन्हें मना कर देना चाहिए. अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया, राजेंद्र राठौड़ का सब कुछ लुटा दिया. इन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मना कर देना चाहिए. पता लग जाएगा कि पेपर लीक का श्रीगणेश हो गया है. मदन राठौड़ कह रहे हैं कि केरल से पेपर लीक हो गया. हम भी यही कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया. धर्मेंद्र प्रधान पूरे देश के मंत्री हैं, केवल राजस्थान के थोड़ी हैं. उन्होंने राजस्थान को भी बदनाम कर दिया.

पढ़ें:राजेंद्र राठौड़ बोले- कोटा को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी कर रहे संवाद, REET के समय क्यों हो गए थे गायब ?

भाजपा शासन में 16 परीक्षाओं के पेपर लीक: डोटासरा ने कहा, हमने आरपीएससी के पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया. इसके बाद सरकार चली गई अन्यथा आगे भी कार्रवाई होती. हमारे समय में जो लोग फरार हो गए थे, उन्हीं को भाजपा सरकार पकड़ रही है. पेपर लीक पर कठोर कानून कांग्रेस सरकार ने बनाए थे. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में ढाई साल में 15 से 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए. अलवर में एनसीसी अलवर, चूरू में दसवीं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, नीट का भरतपुर, जोधपुर व बाड़मेर का पेपर लीक हुआ. नेशनल सीड कॉरपोरेशन का पेपर लीक हो गया था, इसकी पुष्टि भी हो गई. आरयूएचएस का पेपर लीक हो गया व परीक्षा निरस्त करनी पड़ी. खेतेश्वर महाविद्यालय जोधपुर में सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ. नवलगढ़ में आरएएस पेपर की सील खुली मिली थी. राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था. इसकी तरह नीट वर्ष 2025 और 2026 का पेपर लीक हुआ. इसके बावजूद भाजपा सरकार चोरी और सीनाजोरी कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी बोलने से कतरा रहे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि बड़ी समस्या है. फिर भी मंत्री प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष राखी गौतम, देहात भानु प्रताप सिंह व पूर्व विधायक करण सिंह मौजूद थे.

पढ़ें: गहलोत का बड़ा आरोप, बोले- राहुल के प्रोग्राम में नहीं आने के लिए कोचिंग संचालकों को धमका रहे ओम बिरला के लोग

गहलोत ने भी पोस्टर हटाने के लगाए आरोप: कोटा में राहुल गांधी के होर्डिंग पोस्टर हटाने के संबंध में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी आरोप लगाए. गहलोत ने कहा कि प्रशासन भाजपा के कार्यक्रमों के पोस्टर नहीं हटाता है. कांग्रेस के कार्यक्रम के पोस्टर हटाए जा रहे हैं. प्रशासन का द्वेषतापूर्ण रवैया है.

पढ़ें: भाजपा महामंत्री बसंल बोले- नीट यूजी पर राहुल का कार्यक्रम पॉलिटिकल ड्रामा, कॉकरोच पार्टी और बंगाल चुनाव पर कही बड़ी बात...

TAGGED:

PCC CHIEF DOTASRA MAJOR STATEMENT
RAHUL WILL VISIT KOTA ON JUNE 17
WAR OF WORDS OVER RAHUL VISIT
BJP ACCUSED OF PAPER LEAK
RAHUL GANDHI KOTA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.