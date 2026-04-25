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जिलाध्यक्षों की सुस्त चाल ने बढ़ाई PCC की टेंशन, 5 दिन में कैसे पूरा होगा 5 लाख पदाधिकारी का टारगेट ?

14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 10 हजार से ज्यादा शहरी वार्डों में बनने थे पांच लाख पदाधिकारी. अब तक डेढ़ लाख आंकड़ा पहुंचा...

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जिला अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा (Source : PCC Media Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 5:30 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस की ओर से सभी जिलों में चलाए जा रहे संगठन बढ़ाओ अभियान के तहत पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और वार्डों की कार्यकारिणी के गठन की कवायद पर जिलाध्यक्षों की सुस्त चलने ब्रेक लगा दिया है.

प्रदेश कांग्रेस की ओर से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संगठन बढ़ाओ अभियान के तहत 14000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 10 हजार से ज्यादा शहरी वार्डों में 5 लाख पदाधिकारी के बनाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन 25 दिन में केवल डेढ़ लाख के आसपास ही पदाधिकारी बन पाए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है शेष बचे 5 दिन में 5 लाख का टारगेट कैसे पूरा होगा.

वहीं, संगठन बढ़ाओ अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के सुस्त रवैये को लेकर हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने भी जिलाध्यक्षों को फटकार लगाई थी और इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे.

जिलाध्यक्षों पर छोड़ा था पदाधिकारियों के चयन का काम : ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन का काम जिलाध्यक्षों पर छोड़ा गया था, लेकिन जिलाध्यक्षों के लचर रवैये की वजह से पार्टी का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जोर शोर से 1 अप्रैल को इस अभियान को शुरू करते हुए एक महीने में 5 लाख पदाधिकारी बनाने का दावा किया था.

पढ़ें : कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के आदेश, 3 महीने बाद भी घोषणा नहीं

डोटासरा ने वर्चुअल बैठक में लगाई थी फटकार : वहीं, गुरुवार को जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में इस अभियान की समीक्षा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने जिलाध्यक्षों को फटकार लगाई थी और अभियान को गंभीरता से नहीं लेने पर नाराजगी जाहिर करती थी. वर्चुअल बैठक के दौरान कई जिला अध्यक्षों राजस्थान में चल रहे शादियों के सीजन और लोकतंत्र बचाओ अभियान और उसके बाद महिला आरक्षण बिल में व्यस्तता को भी एक बड़ा कारण बताया था.

50 फीसदी लक्ष्य पूरा करने का दावा : वहीं, इस मामले में कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि तमाम व्यस्तता के बावजूद हमने 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है और अभी आने वाले चार-पांच दिनों में तेजी से काम करते हुए जो टारगेट निश्चित है उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे. हालांकि, हमने तमाम ग्राम पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष चयन कर लिए हैं अब कार्यकारिणी का गठन करेंगे.

जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ सकती है तारीख : वहीं, कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी ताराचंद सैनी का कहना है कि यह बात सही है कि एक महीने में 5 लाख पदाधिकारी बनाने का टारगेट तय किया गया था और इस पर काम भी चल रहा है 50 सीटी टारगेट हम पूरा कर चुके हैं. हालांकि, अभी 5 दिन का समय बचा हुआ है. अगर जरूरत पड़ी तो संगठन विस्तार के लिए तारीख बढ़ाई जा सकती है. वैसे राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन हो रहा है.

इस तरह बनेंगे 5 लाख पदाधिकारी : प्रदेश में वर्तमान में 14726 ग्राम पंचायतें हैं. पंचायत पुनर्गठन से पहले राजस्थान में 11310 ग्राम पंचायत थी, लेकिन पंचायत पुनर्गठन के बाद 3416 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई है. इस तरह प्रदेश में 14726 ग्राम पंचायतें हैं. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष सहित 21 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में 14726 ग्राम पंचायतों में 3 लाख 23 हजार 972 पदाधिकारी बनेंगे.

वहीं, प्रदेश में वर्तमान में 10 हजार 242 शहरी वार्ड हैं. प्रत्येक वार्ड में एक अध्यक्ष सहित 21 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में 10 हजार 242 वार्डों में 2 लाख 11 हजार 590 पदाधिकारी बनेंगे.

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