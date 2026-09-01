राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे को लेकर भड़के डोटासरा, बोले- हम FIR को कूड़ेदान में डालते हैं...
पीसीसी चीफ ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण के दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी को स्वाभाविक बताया.
Published : September 1, 2026 at 3:46 PM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने के खिलाफ सोमवार को विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे एवं प्रदर्शन किया. राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला बोला. उन्होंने कहा, देश में संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की बात करना यदि अपराध है तो कांग्रेस ये आवाज लगातार उठाती रहेगी. राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हम कूड़ेदान में डाल रहे हैं.
गोडसे की सोच रखती है भाजपा: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा और संघ की सोच नाथूराम गोडसे की है जबकि कांग्रेस की सोच महात्मा गांधी की है. महात्मा गांधी 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे, जबकि गोडसे का इतिहास सबके सामने है.
भाजपा और आरएसएस की राजनीति धर्म, जाति, ऊंचनीच के आधार पर समाज को बांटने की है. संविधान ने देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया. दलित, आदिवासी, पिछड़े और सामान्य वर्ग के बीच भेदभाव की कोई जगह संविधान में नहीं है. भाजपा और आरएसएस की पॉलिसी यही है कि इस देश में एससी- एसटी नहीं होना चाहिए.
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संघ की मानसिकता आती है नजर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक मंदिर गए तो भाजपा नेताओं ने मंदिर में गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया. अब ऐसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया गया. खड़गे हल्द्वानी में सभा करने गए थे, वहां आरएसएस और बजरंग दल ने गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण का प्रयास किया. उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. किसी भाजपा नेता ने इस कृत्य की निंदा नहीं की. खड़गे 50 साल से राजनीति में है, दलित के घर पैदा हुए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संवैधानिक पद पर हैं. खड़गे के साथ घटना भाजपा और आरएसएस की संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है.
राहुल के लिए FIR मेडल समान: डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने बजरंग दल और आरएसएस के कृत्य के खिलाफ आवाज उठाई. भाजपा सरकार ने आरएसएस और बजरंग दल पर कार्रवाई के बजाय राहुल पर ही एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन राहुल निडर हैं. वे देश के लिए लड़ते हैं. FIR उनके लिए मेडल की तरह है.
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अब करेंगे बड़ा आंदोलन: कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल पर एफआईआर की निंदा करता है. इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा. सोमवार को पूरे देश में आंदोलन हुए, लेकिन राजस्थान में निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था. ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता व्यस्त थे, लेकिन अब हम इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे. भाजपा और आरएसएस को सोच बदलनी पड़ेगी. अब देश का युवा उठ खड़ा हुआ. जिन लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक शब्द भी नहीं लिखा जाता था, लाखों लोग उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं.
मोदी-शाह तानाशाह: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाह की तरह राज कर रहे हैं. विपक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में बड़े-बड़े तानाशाह नहीं रह पाए. जनता ही सर्वोच्च होती है. लोकतंत्र में ताकत जनता के पास होती है.
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सरकार को महंगाई की चिंता नहीं: डोटासरा ने कहा कि आज देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है. चीनी चावल, खाद्य सामग्री हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को महंगाई से कोई मतलब नहीं है. जनता परेशान हो रही है. प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं. 5000 की आबादी वाले देश से भी सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर 2 साल से अशांत है. वहां जाने की हिम्मत प्रधानमंत्री में नहीं है. किसी देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो वे वहां से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश की जनता को बताते हैं कि उनके इस दौर से देश को क्या लाभ हुआ है, लेकिन 12 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है. प्रधानमंत्री केवल अडानी एवं अंबानी को फायदा पहुंचाने विदेश जाते हैं.
निकाय चुनाव में लोगों की नाराजगी जायज: निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के भीतर नाराजगी को लेकर डोटासरा बोले, राजनीति में शत प्रतिशत लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं है. अगर किसी योग्य व्यक्ति का हक प्रभावित होता है तो उसकी नाराजगी स्वाभाविक है. कांग्रेस का धर्म है कि नाराज कार्यकर्ताओं से बात की जाए. उन्हें सम्मान दिया जाए. उन्होंने दावा किया की टिकट वितरण में पूरी तरह पारदर्शिता बरती है. 309 निकायों में 11000 से ज्यादा सिंबल दिए हैं. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर भेजे. जिलेवार बैठकें हुई. ऑनलाइन आवेदन लिए. धरातल से मिले फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी चुने गए.
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भीलवाड़ा मामले की जांच करेगी समिति: भीलवाड़ा में कांग्रेस के 14 सिंबल जमा नहीं होने को लेकर डोटासरा बोले, पार्टी पूरे मामले की जांच करेगी. इसके लिए कमेटी बनाएंगे, जो पता लगाएगी कि सिंबल जमा क्यों नहीं हो पाए. यदि गलती पार्टी स्तर पर हुई है तो चर्चा होगी, लेकिन प्रशासन की गलती सामने आई तो कांग्रेस कानून लड़ाई लड़ेगी.
जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. ओसियां में भाजपा विधायक के कथित तौर पर नामांकन दाखिल करने का समय बीतने के बाद सिंबल जमा कराने पर डोटासरा ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से चुनावी लाभ लेने की कोशिश करती, लेकिन जनता सब देख रही है और चुनाव में इसका जवाब देगी.
ढाई साल में अपराध बढ़े: डोटासरा ने कहा कि ढाई साल के शासन में प्रदेश में अपराध का बोलबाला रहा ह़ै. विकास की नई योजनाओं के नाम पर सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है. भाजपा सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन धरातल पर जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है. कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा.
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