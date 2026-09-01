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राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे को लेकर भड़के डोटासरा, बोले- हम FIR को कूड़ेदान में डालते हैं...

गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ( ETV Bharat Jaipur )