पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्साहित डोटासरा बोले-एकजुटता ने दिलाई विजय...दावा-2028 में दो तिहाई बहुमत से बनाएंगे सरकार
पंचायत चुनाव, एंटी इनकंबेंसी और कांग्रेस की एकजुटता समेत विभिन्न मुद्दों पर ईटीवी भारत संवाददाता फिरोज सैफी की पीसीसी चीफ से खास बातचीत.
Published : November 24, 2026 at 2:33 PM IST
जयपुर: राज्य में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है. दो माह पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से एक प्रतिशत से कम वोटों से पिछड़ी कांग्रेस अब गांवों की सरकार बनवाने को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ दल से साढ़े पांच प्रतिशत से अधिक मतों से आगे निकलकर खुश है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानते हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी लहर तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी. उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बंपर सीटों के साथ सरकार बनाएगी. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश.
सवाल: पंचायती राज चुनाव में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी हारी है. क्या अभी से एंटी इनकंबेंसी शुरू हो गई?
डोटासरा: एंटी इनकंबेंसी तो पहले ही शुरू हो गई थी. शहरी क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा होता है. नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस एक प्रतिशत से कम पीछे थी. उससे पहले भी उपचुनाव में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी. लोकसभा चुनाव में हम 11 सीटें जीते. पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया. भाजपा ने जनता को महंगाई से राहत दिलाने का वादा किया था, लेकिन उसमें कोई काम नहीं किया. बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा भी नहीं निभाया. प्रदेश के अस्पतालों में प्रसुताएं दम तोड़ रही हैं. अपराध बढ़ रहे हैं. स्कूलों में छत गिर रही है. बच्चे मर रहे हैं. टीचर नहीं हैं. हर मंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है. मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार की फाइलें आती थीं. लेनदेन से काम होते थे.
अगर कोई आईएएस 64 विला खरीद रहा है, मुख्यमंत्री से किसी को फायदा दिला रहा है तो फिर मुख्यमंत्री जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं?. अगर मुख्यमंत्री पाक और ईमानदार हैं. वे मिस्टर क्लीन हैं तो फिर जनता के सामने मिस्टर क्लीन बनकर दिखाओ. जनता का सामना नहीं किया तो जनता ने आईना दिखा दिया. केवल दिल्ली जाकर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को खुश करने से कुछ नहीं होगा. वहां कोई मंदिर नहीं है जो बार-बार पूजा करने जा रहे हो. मुख्यमंत्री दिल्ली से क्या लेकर आए, यह बताना चाहिए. पंचायती राज का 3000 करोड़ रुपए लैप्स हो गया. ईआरसीपी का पैसा लेकर के नहीं आए. यमुना जल का पैसा लेकर के नहीं आए, कहीं पर कुछ नहीं है केवल थोथी बातें हैं.
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सवाल: हॉर्स ट्रेडिंग बड़ा मुद्दा है, क्या पंचायत चुनाव में भी खरीद फरोख्त हो रही है?
जवाब: हम सुन रहे हैं कि 60-60 लाख रुपए एक-एक मेंबर को दिए जा रहे हैं.अगर इसमें सच्चाई है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है. खुद सरकार में बैठे हुए लोग एक-एक महीने से होटलों में बाड़ेबंदी में है.पहली बार देखा कि सरकार के लोग भी बाड़ेबंदी में होते हैं. 152 अपहरण की एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी एक भी नहीं होना. पार्षदों को उठाकर ले जाना और भाजपा को सौंपना. अभी भी यही काम हो रहा है, इन्होंने लोकतंत्र का तमाशा बना रखा है.
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सवाल: क्या कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि प्रचंड बहुमत के बाद हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सामने आ रही है?
जवाब: राजनीति में चुनौती रहती है. आप जनता के बीच में जनता की मदद के लिए काम करते हो. तानाशाही सरकारों से लड़ते हो, चुनौती तो रहती है लेकिन उस चुनौती का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे.
सवाल: जिस तरह की लहर अभी चल रही है, क्या यह विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहेगी?
जवाब: क्यों नहीं रहेगी. इससे भी ज्यादा बंपर सीटों से हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे. अभी जनता ने इन्हें आईना दिखाया है. अब भाजपा सरकार के कुकर्म भी बाहर आएंगे. भाजपा के लोगों ने सरकार में जो बेईमानी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की है. राइजिंग राजस्थान के नाम पर जो लूट की है वो भी सामने आई आएगी, अब कुछ नहीं बचेगा.
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सवाल:कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की जीत क्या एकजुटता की वजह से मिली है?
जवाब:बिल्कुल कांग्रेस की जीत में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का योगदान रहा है. कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी, एआईसीसी सबने मिलकर के चुनाव लड़ा है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकजुटता का मंत्र हमें राजस्थान में दिया था. वो काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं. इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, एकजुटता के साथ हम 2028 में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे.
सवाल:जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, उसकी क्या तैयारियां हैं?
जवाब: वैसे तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है, लेकिन जयपुर में हो रहा है तो हमें भी जिम्मेदारी मिली हुई है. उसे देख रहे हैं. संगठन सृजन अभियान के जरिए जिस तरह से जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया था. ऐसे ही इस प्रशिक्षण शिविर में एआईसीसी सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. फिर वो अपने प्रभार वाले राज्यों में जाकर काम करेंगे. यह अच्छी बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हर काम के लिए राजस्थान को चुन रही है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है.
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