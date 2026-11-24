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पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्साहित डोटासरा बोले-एकजुटता ने दिलाई विजय...दावा-2028 में दो तिहाई बहुमत से बनाएंगे सरकार

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राज्य में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है. दो माह पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से एक प्रतिशत से कम वोटों से पिछड़ी कांग्रेस अब गांवों की सरकार बनवाने को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ दल से साढ़े पांच प्रतिशत से अधिक मतों से आगे निकलकर खुश है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानते हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी लहर तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी. उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बंपर सीटों के साथ सरकार बनाएगी. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश.