डोटासरा का बड़ा आरोप: भरतपुर में हॉर्स ट्रेडिंग, कांग्रेस सदस्यों को 60-60 लाख ऑफर, लेकिन हम ही बनाएंगे जिला प्रमुख
पीसीसी अध्यक्ष बोले- कांग्रेस के 18 बब्बर शेरों का ईमान खरीदने की औकात भाजपा की नहीं है.
Published : November 23, 2026 at 7:19 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव परिणाम के बाद अब जिला प्रमुख को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया. भरतपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख बनाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. डोटासरा ने आरोप लगाया कि चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद भाजपा अब पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों को डराने, धमकाने और खरीदने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दो टूक कहा कि भरतपुर में कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा. कांग्रेस के 18 सदस्यों का ईमान कोई नहीं खरीद सकता. डोटासरा ने सोमवार को पीसीसी वॉर रूम में भरतपुर जिला परिषद के कांग्रेस के 18 सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भरतपुर में कांग्रेस के 21 जिला परिषद सदस्य जीते हैं. इनमें तीन सदस्यों को भाजपा ने उठा लिया है. उन्हें 60-60 लाख रुपए के ऑफर दिए हैं.
सीएम की नाक बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भरतपुर जिला परिषद में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बचाने को जिला प्रमुख पद हासिल करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है. कांग्रेस के 18 जिला परिषद सदस्य एकजुट हैं. कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर जीते तीन सदस्यों को भाजपा अपने पक्ष में ले गई है.
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चौमूं में ठहरे सदस्यों पर पुलिस का दबाव: डोटासरा ने आरोप लगाया कि चार-पांच दिन से कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य चौमूं के एक होटल में ठहरे हैं. वहां चौमूं के सीआई और डीएसपी समेत पुलिस अधिकारी होटल प्रबंधन और सदस्यों पर दबाव बना रहे हैं. सदस्यों को संदेश भेजकर भाजपा के पक्ष में आने का प्रलोभन दे रहे हैं. पुलिस को सदस्यों को उठा लाने को कहा जा रहा है. ये कांग्रेस के बब्बर शेर हैं. इनका ईमान नहीं खरीद सकते. चाहे 60 लाख दो या 80 लाख रुपए का लालच, ये अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे.
डीग के तीन सदस्यों को ले जाने के आरोप: पीसीसी अध्यक्ष ने डीग के तीन कांग्रेस सदस्यों को प्रभावित करने का आरोप लगाया. वे बोले, एक बच्ची की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर और नामजद मौलवी को लेकर सदस्यों पर दबाव बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में राहत दिलाने का भरोसा देकर सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई. डोटासरा ने पूछा, क्या पुलिस और प्रशासन का काम राजनीतिक जोड़तोड़ करना रह गया?
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कांग्रेस को छह प्रतिशत अधिक मिले वोट: डोटासरा ने कहा, पंचायती राज चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को पूरी तरह खारिज कर दिया. प्रदेश की 300 से अधिक पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि भाजपा करीब 60 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल कर पाई. जिला परिषदों में भाजपा को केवल पांच-छह जगह सफलता मिली, जबकि कांग्रेस को 27 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा से करीब छह प्रतिशत अधिक है, जो भजनलाल सरकार के खिलाफ जनाक्रोश का प्रमाण है.
सिर्फ मोदी के नाम पर मांगे वोट: डोटासरा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवाओं को रोजगार, नौकरी और अपराध पर लगाम जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार का पूरी तरह फेल है. सरकार ने इन पर काम के बजाय कांग्रेस को बदनाम करने और चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम किया. जनता ने भाजपा सरकार को आईना दिखा दिया.
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एसीबी की एफआईआर पर मुख्यमंत्री चुप क्यों: डोटासरा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी में भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें निपटाई गईं. विला खरीदे गए और अधिकारियों तथा नेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. जब सरकार की अपनी एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली तो मुख्यमंत्री अब तक चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आना कई सवाल खड़े करता है.
बेईमानी में शामिल अधिकारियों को रखेंगे याद: डोटासरा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया कि जो राजनीतिक दबाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और बेईमानी में शामिल होगा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. बकौल डोटासरा, 'मैं लिखकर दे रहा हूं, अगर जिंदा रहा तो ऐसे अधिकारियों को एक-एक करके लाइन में खड़ा करेंगे. जिंदगी भर याद रखेंगे कि बेईमानी में शामिल होने का क्या परिणाम होता है. चाहे गोलियां चल जाएं या कितनी तानाशाही कर लें, भरतपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. कांग्रेस अपने सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ी है. किसी भी कीमत पर खरीद-फरोख्त तथा दबाव की राजनीति को सफल नहीं होने देंगे'.
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