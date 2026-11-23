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डोटासरा का बड़ा आरोप: भरतपुर में हॉर्स ट्रेडिंग, कांग्रेस सदस्यों को 60-60 लाख ऑफर, लेकिन हम ही बनाएंगे जिला प्रमुख

जयपुर में मीडिया से बात करते पीसीसी चीफ डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव परिणाम के बाद अब जिला प्रमुख को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया. भरतपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख बनाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. डोटासरा ने आरोप लगाया कि चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद भाजपा अब पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों को डराने, धमकाने और खरीदने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दो टूक कहा कि भरतपुर में कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा. कांग्रेस के 18 सदस्यों का ईमान कोई नहीं खरीद सकता. डोटासरा ने सोमवार को पीसीसी वॉर रूम में भरतपुर जिला परिषद के कांग्रेस के 18 सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भरतपुर में कांग्रेस के 21 जिला परिषद सदस्य जीते हैं. इनमें तीन सदस्यों को भाजपा ने उठा लिया है. उन्हें 60-60 लाख रुपए के ऑफर दिए हैं.