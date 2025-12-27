डोटासरा का बड़ा आरोप: अरावली को खनन माफिया के हवाले करना चाहती है डबल इंजन सरकार
उन्होंने आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही भाजपा सरकार ने आनन फानन में 52 खनन लीज का टेंडर निकालकर वर्क आर्डर कर दिया.
Published : December 27, 2025 at 9:24 PM IST
अलवर: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार जीवनरेखा अरावली के साथ साजिश कर इसे अपने मित्र खनन माफियाओं के हवाले करने में जुटी है. उन्होंने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि जब से ये आए हैं, तभी से अरावली को खत्म करने, सरिस्का के सीटीएच में बदलने एवं जिला बदलने का कार्य कर अपना व्यावसायिक हित साधने में जुटे हैं. डोटासरा शनिवार को अलवर में कांग्रेस के अरावली बचाने के आंदोलन की अगुवाई के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि साजिशन मोदी सरकार और राजस्थान की डबल इंजन सरकार अरावली को खत्म करना चाहती है. वे अरावली को खनन माफिया के हवाले करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही भाजपा सरकार ने आनन फानन में 52 खनन लीज का टेंडर निकालकर वर्क आर्डर कर दिया. इससे स्पष्ट है कि इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी. डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव की ओर से अपने हित साधने के कार्य करने के विरोध में सभी 36 कोमों व हर वर्ग के लोग उठ खड़े हुए हैं. अरावली हमारी जीवन रेखा है. हम इसे बचाएंगे.इसे खनन माफिया और डबल इंजन सरकार के हवाले नहीं होने देंगे.
पढ़ें:Save Aravalli : अरावली खत्म हुई तो राजस्थान ही नहीं दिल्ली की दहलीज तक होगा रेगिस्तान, देखिये ये ग्राउंड रिपोर्ट
खुद के बताने का कुछ नहीं, दूसरों को कोसते: डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों के पास खुद का बताने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वे सिर्फ दूसरों को कोसते हैं. फिर चाहे वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भजनलाल हों, इन्होंने आज तक यह नहीं बताया कि हमने यह किया. भाजपा को सरकार में आए 12 साल हो गए, लेकिन ये केवल नेहरू, इंदिरा, अशोक गहलोत ने क्या किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि भष्टाचार को मिटा देंगे, लेकिन हालात यह है कि दो साल में भ्रष्टाचार चार से छह गुना हो गया. किसी भी कार्यालय में एक भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहे.
अगले माह मनरेगा पर आंदोलन: डोटासरा ने कहा अभी जिला कांग्रेस कमेटियों का आंदोलन हुआ है. अब ब्लॉक व मंडल स्तर पर आंदोलन होंगे. अरावली बचाने को लेकर बड़ी सभा की जाएंगी. अरावली पर बने मंदिरों व देवालयों को बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे. आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में 5 जनवरी से महीने के अंत तक काम के अधिकार यानी मनरेगा को खत्म करने और इससे महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में आंदोलन किया जाएगा. साथ ही राजस्थान में अरावली बचाने को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस के युवा कांग्रेस, एनएसयूआई की ओर से पदयात्रा व आंदोलन कार्यक्रम तय किया जा रहा है. केंद्र सरकार को 'जी रामजी बिल' व अरावली को लेकर दिए गए आदेश वापस लेने होंगे.
पढ़ें: अरावली बचाओ: 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू, नई माइनिंग पर सख्त रोक
उद्योगपति मित्रों के लिए धृतराष्ट्र बने: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े दोनों मंत्री अलवर से आते हैं. उन्हें अरावली की गोद में रहने वाले लोगों ने जिताया है. जूली ने आरोप लगाया कि दोनों मंत्री उद्योगपति मित्रों के दबाव में 'धृतराष्ट्र' बने हुए हैं. ऐसी कौनसी मजबूरियां हैं, जिसके कारण वे अरावली को बेचना चाहते हैं, लेकिन अलवर की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने मंत्री यादव, सीएम भजनलाल व प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा पर अरावली को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.
अरावली बचाने सड़क पर उतरी कांग्रेस: अरावली बचाने की मांग लेकर अलवर में कांग्रेस पार्टी शनिवार को सड़क पर उतरी. कांग्रेस ने कटी घाटी से मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च किया और मिनी सचिवालय पहुंचकर एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल को ज्ञापन सौंपा. पैदल मार्च में राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली, वैभव गहलोत, जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, विधायक ललित यादव, मांगेलाल मीणा, कांग्रेस नेता धर्मेन्द्र राठौड़, इंद्राज गुर्जर आदि मौजूद थे. मार्च के दौरान कार्यकर्ता हाथों में अरावली बचाने के नारे लिखी तख्तियां लिए चल रहे थे. कुछ कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया. कुछ कार्यकर्ता जंगली जानवर का रूप धरे अरावली बचाने की मांग करते दिखे.
पढ़ें:#SaveAravalli सड़कों पर उतरी कांग्रेस, कहा-फैसला नहीं बदला तो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे 4 राज्य