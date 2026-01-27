ETV Bharat / state

मनरेगा और SIR पर डोटासरा ने दिल्ली में दिया फीडबैक, 5 जिलों के अध्यक्ष जल्द होंगे घोषित

कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुके राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ की बैठक.

Govind Singh Dotasara, PCC Chief
गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है. जिन राज्यों में संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुका है, उनके पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इंदिरा भवन में बैठक ली. इसमें राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए. वेणुगोपाल ने संगठन सृजन अभियान के साथ मनरेगा और SIR को लेकर भी फीडबैक लिया. मनरेगा और SIR के मुद्दे पर संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज करने के निर्देश दिए.

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वेणुगोपाल से संगठन सृजन अभियान के तहत शेष बचे राजस्थान के पांच जिलों के जिला अध्यक्षों की भी जल्द घोषणा करने की मांग की. वेणुगोपाल ने इस पर स्वीकृति दी. बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से कहा कि हमने राजस्थान में संगठन का निचले स्तर तक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. पांच जिलों के अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी.

पढ़ें:कांग्रेस ने युवाओं को सौंपी संगठन की कमान, 45 में से 21 जिला अध्यक्ष 50 से कम उम्र के

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में मनरेगा को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का भी फीडबैक दिया है कि कैसे प्रदेश लेवल से लेकर गांवों में किसान चौपाल तक कर रहे हैं. उसकी तमाम डिटेल संगठन महामंत्री को सौंपी. मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR को लेकर भी हम राजस्थान में सक्रिय हैं. बताया, कैसे भाजपा के लोग SIR के तहत गड़बड़ी कर रहे हैं. हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों प्रिंटेड फॉर्म नाम कटवाने को दे रहे हैं, जिसे रोकने में हम कामयाब हुए. कांग्रेस कार्यकर्ता उस पर पैनी नजर बनाए हैं, क्योंकि ये लोग अभी भी इस प्रयास में है कि हजारों प्रिंटेड फॉर्म लाकर कांग्रेस विचारधारा वाले वोटों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकें, लेकिन हमारे बूथ लेवल एजेंट और पूरी कांग्रेस इस पर निगरानी रख रही है.

पढ़ें:अब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में होगा बदलाव, नए लोगों को मिलेगा संगठन में मौका

TAGGED:

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
VOTER INTENSIVE SPECIAL REVISION
SUKHJINDER SINGH RANDHAWA
CONGRESS MEETING IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.