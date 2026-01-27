मनरेगा और SIR पर डोटासरा ने दिल्ली में दिया फीडबैक, 5 जिलों के अध्यक्ष जल्द होंगे घोषित
कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुके राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ की बैठक.
Published : January 27, 2026 at 9:47 AM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है. जिन राज्यों में संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुका है, उनके पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इंदिरा भवन में बैठक ली. इसमें राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए. वेणुगोपाल ने संगठन सृजन अभियान के साथ मनरेगा और SIR को लेकर भी फीडबैक लिया. मनरेगा और SIR के मुद्दे पर संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज करने के निर्देश दिए.
बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वेणुगोपाल से संगठन सृजन अभियान के तहत शेष बचे राजस्थान के पांच जिलों के जिला अध्यक्षों की भी जल्द घोषणा करने की मांग की. वेणुगोपाल ने इस पर स्वीकृति दी. बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से कहा कि हमने राजस्थान में संगठन का निचले स्तर तक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. पांच जिलों के अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी.
डोटासरा ने मीडिया से कहा कि हमने राजस्थान में संगठन का निचले स्तर तक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हमने mgnrega की रिपोर्ट दी है। हम गांव के चौपालों में mgnrega के कार्यक्रमों को कर रहे
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में मनरेगा को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का भी फीडबैक दिया है कि कैसे प्रदेश लेवल से लेकर गांवों में किसान चौपाल तक कर रहे हैं. उसकी तमाम डिटेल संगठन महामंत्री को सौंपी. मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR को लेकर भी हम राजस्थान में सक्रिय हैं. बताया, कैसे भाजपा के लोग SIR के तहत गड़बड़ी कर रहे हैं. हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों प्रिंटेड फॉर्म नाम कटवाने को दे रहे हैं, जिसे रोकने में हम कामयाब हुए. कांग्रेस कार्यकर्ता उस पर पैनी नजर बनाए हैं, क्योंकि ये लोग अभी भी इस प्रयास में है कि हजारों प्रिंटेड फॉर्म लाकर कांग्रेस विचारधारा वाले वोटों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकें, लेकिन हमारे बूथ लेवल एजेंट और पूरी कांग्रेस इस पर निगरानी रख रही है.
