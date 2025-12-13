ETV Bharat / state

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली कल, डोटासरा की अपील- बड़ी संख्या में पहुंचें कार्यकर्ता

जयपुर : कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी. दोपहर एक बजे से आयोजित होने वाली इस रैली में देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे. वहीं, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. शनिवार शाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई अन्य नेता दिल्ली पहुंचे हैं. पार्टी नेता और कार्यकर्ता रविवार सुबह तक दिल्ली पहुंचेंगे.

भीड़ जुटाने की कार्यकर्ताओं से अपील : दिल्ली रैली में शामिल होने के लिए राजस्थान को 50 हजार कार्यकर्ताओं का टारगेट दिया गया है. गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी जयपुर जाकर रैली की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया था. दिल्ली रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है. उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया.