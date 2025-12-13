ETV Bharat / state

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली कल, डोटासरा की अपील- बड़ी संख्या में पहुंचें कार्यकर्ता

रविवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Source: X : @GovindDotasra)
Published : December 13, 2025

जयपुर : कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी. दोपहर एक बजे से आयोजित होने वाली इस रैली में देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे. वहीं, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. शनिवार शाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई अन्य नेता दिल्ली पहुंचे हैं. पार्टी नेता और कार्यकर्ता रविवार सुबह तक दिल्ली पहुंचेंगे.

भीड़ जुटाने की कार्यकर्ताओं से अपील : दिल्ली रैली में शामिल होने के लिए राजस्थान को 50 हजार कार्यकर्ताओं का टारगेट दिया गया है. गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी जयपुर जाकर रैली की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया था. दिल्ली रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है. उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया.

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद, प्रदेश कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक, मंडल, बूथ, अग्रिम संगठन और प्रकोष्ठ, विभाग के कार्यकर्ता रविवार दोपहर 1 बजे दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली में शामिल होंगे. इस रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता संबोधित करेंगे. डोटासरा ने कहा कि यह रैली संविधान को बचाने के लिए आयोजित की की जा रही है, वोट चोरी को रोकने के लिए यह लड़ाई लड़नी है. यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन सत्य की जीत होगी और वोट चोरी के आधार पर केंद्र सरकारों गद्दी छोड़नी पड़ेगी. सभी से आग्रह है कि 14 दिसंबर को दोपहर एक बजे रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मजबूती दें.

