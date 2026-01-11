ETV Bharat / state

केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला: रंधावा और डोटासरा बोले- मनरेगा बंद करने की साजिश

मनरेगा में बदलाव के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया. कांग्रेस नेताओं ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना.

Congress holds protest at Shaheed Smarak (Martyrs' Memorial) in Jaipur.
जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 11, 2026 at 6:33 PM IST

Updated : January 11, 2026 at 6:44 PM IST

जयपुर: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मनरेगा योजना को बंद करने की साजिश है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलने समेत विभिन्न बदलावों के विरोध में रविवार को सभी जिलों में मौन सत्याग्रह और उपवास रखे. वहीं, जयपुर में शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता शाम 4 बजे तक मौजूद रहे.

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में इस मुहिम को चलाने को आह्वान किया. 10 साल मनरेगा को मोदी सरकार ने चलवाया और अब इसका आर्थिक भार का अनुपात 60:40 कर एक तरीके से स्कीम बंद करने की कोशिश है. इन्होंने पहले बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट स्कीम भी बंद कर दिया.

कर्जदार राज्य कहां से देंगे राशि: रंधावा ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जिनके ऊपर ऊपर कर्ज है वो कभी भी 40% जमा नहीं कर सकते हैं. नए कानून में पहले 40% राज्यों को जमा करने होंगे, उसके बाद केंद्र 60% राशि देगा. इसका मतलब है कि जो गांव के मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी उन्होंने बंद कर दी. डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार ने काम का अधिकार सबको दिया था. देश का प्रत्येक नागरिक अपना फॉर्म भर के जमा करता और जिसे काम की जरूरत होती, उसे काम मिलता और जिनको काम नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता था. उस कानून को खत्म करने का काम किया है. अब किसी भी व्यक्ति को देश में मांगने पर काम नहीं मिलेगा.

राइट टू वर्क खत्म: पीसीसी चीफ डोटासरा ने बताया कि राइट टू वर्क जो हमारी सरकार ने दिया वो कानून खत्म हो गया है. नया कानून आ गया है. नए कानून में 40% पैसा स्टेट को देना पड़ेगा और 60% पैसा केंद्र सरकार देगी. पहले के कानून में लेबर का पैसा 100% केंद्र सरकार देती थी और मैटेरियल का पैसा 90% केंद्र सरकार देती तो 10% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी. मनरेगा के 5000 करोड़ रुपए राजस्थान के लोगों के बकाया है जो केंद्र सरकार दे नहीं है. राइट टू वर्क का कानून खत्म करने का काम किया है. पहले मनरेगा में पारदर्शिता थी. अब केंद्र सरकार तय करेगी कि नए कानून के मुताबिक कहां पर काम की आवश्यकता और कितना बजट कहां पर देना या नहीं देना है. पहले 365 दिन में से 100 दिन का लोगों का काम का अधिकार था. अब 60 दिन का अधिकार बंद कर दिया.

मनरेगा को सबका समर्थन मिला: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मनरेगा ऐसा कानून था, जिसमें लोकसभा में तब जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी सबका उसे समर्थन मिला. दुनिया में कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, जिसने गांवों का पलायन रोका. बंधुआ मजदूरी से छुटकारा दिलाया.जब कोरोना काल का समय आया जहां जीवन यापन के लिए भारी दिक्कत आ रही थी, तब मनरेगा में रिकॉर्ड लोगों ने काम किया. भाजपा को यही मनरेगा अच्छी नहीं लगी. सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा. हम इसे लेकर सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ते रहेंगे.

Congress leaders staging a protest in Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ में धरना देते कांग्रेस नेता (ETV Bharat Chittorgarh)

चितौड़ में दांडी यात्री स्टैच्यू के पास धरना: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा. कलेक्ट्रेट चौराहे पर दांडी यात्रा स्टैच्यू के पास कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया. पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि महात्मा गांधी का पूरे विश्व में नाम है वरना केंद्र और भाजपा तो उनके खिलाफ भी किसी भी स्तर पर जा सकते हैं. आंजना ने कहा कि सत्ताधारी लोगों को महात्मा गांधी के नाम से एलर्जी हैं. इस पर ध्यान खींचने के लिए गांधीवादी तरीके से पूरे देश में कांग्रेस ने यह कार्यक्रम रखा है. भाजपा सरकार को गांधीजी के नाम पर गरीबों के लिए बनाई योजना रास नहीं आई. इनको गांधीजी के नाम से इतनी नफरत है कि उनका नाम मिटाया और रामजी की जय रामजी की कर दिया.

Congress leaders staging a protest in Didwana.
डीडवाना में धरना देते कांग्रेस नेता (Photo: Lalita Verma)

आंजना के कहा कि रामजी तो हमारे मन में बसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. आंजना ने कहा कि जिस प्रकार बंगाल में ममता बनर्जी अकेली शेरनी की तरह सरकार से लड़ रही है, ऐसा लड़ने का माद्दा सब जगह पैदा करना पड़ेगा. ये गांधीवादी तरीके से मानने वाले नहीं हैं.धरने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया, प्रदेश सचिव ललित बोरीवाल, पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, पूर्व सभापति संदीप शर्मा, सुभाष शारदा, सेवा दल राष्ट्रीय सचिव पीयूष त्रिवेदी, अहसान पठान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kuchaman)

डीडवाना में धरना: उधर, कुचामन सिटी: डीडवाना जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर मनरेगा में बदलाव का विरोध जताया. जिला अध्यक्ष व मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत व डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर मनरेगा का मूल स्वरूप बदलकर उसे कमजोर करने तथा महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया. जाकिर हुसैन ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना ही मोदी सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह इस रोजगार परक योजना को बंद करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में मनरेगा बंद नहीं होने देगी. 12 से 29 जनवरी तक गांव-गांव जनजागरण के लिए चौपाल करेंगे. डूडी ने कहा कि मनरेगा योजना नहीं, बल्कि कानून था. इसकी यूएन व कई देशों ने तारीफ की थी, मगर मोदी सरकार गरीब व मजदूर विरोधी है, इसलिए मनरेगा को बदला जा रहा है.

