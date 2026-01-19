ETV Bharat / state

SIR पर घमासान: डोटासरा-जूली की सुप्रीम कोर्ट से मांग, प्रिंटेड फॉर्मों की फोरेंसिक जांच हों

नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान में मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) की ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद कथित तौर पर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से काटने की सिफारिश को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है. कांग्रेस इस मामले पर भाजपा और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े कर रही है. कई जिलों में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए तो पार्टी अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए.

दोनों नेताओं ने कहा कि राजस्थान में SIR की ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने के बाद भाजपा को लगा कि वो इसमें कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आनन फानन में बड़ी संख्या में कांग्रेस विचारधारा के वोटर्स के नाम कटवाने को प्रिंटेड फॉर्म नंबर 7 एसडीएम, तहसीलदार और जिला कलक्टर के यहां पहुंचा दिए.

संतोष और शाह के इशारे पर काट रहे नाम: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राजस्थान में SIR हुई और ड्राफ्ट प्रशासन के बाद 45 लाख वोट काटने की सिफारिश हुई. सब कुछ सही चल रहा था. नाम जोड़ने या काटने से रह गया हो तो 15 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई, लेकिन 3 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर आए और एजेंडा सेट किया कि कांग्रेस समर्थकों के नाम कैसे हटाएं?. डोटासरा ने कहा कि 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक भाजपा के 937 बूथ लेवल एजेंट ने 211 नाम जोड़ने और 5994 नाम काटने का आवेदन किया. कांग्रेस के 110 बूथ लेवल एजेंट ने 185 फॉर्म जोड़ने और दो नाम हटाने का आवेदन किया, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी है, लेकिन 13 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आते हैं और 4 घंटे भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करते हैं. उसके बाद गुप्त रूप से फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार पहुंच जाते हैं. यह सब भाजपा विधायक, भाजपा प्रत्याशी और पांच मंत्री मिलकर करते हैं. विशेष तौर पर उन विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया गया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी 5000, 6000, या 7000 से चुनाव जीते हैं. ऐसे में उतने ही फॉर्म वहां नाम हटाने और उतने ही नाम जोड़ने की सिफारिश कर दी, जबकि नियमों के मुताबिक एक बूथ लेवल ऑफिसर एक दिन में 10 ही नाम हटाने या जोड़ने की सिफारिश कर सकता है. आनन फानन में बीएलए के फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए 10- 15 हजार फॉर्म तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय पहुंचाए गए. भाजपा के कई बूथ लेवल एजेंट ने मीडिया के सामने आकर कहा कि यह हस्ताक्षर उनके नहीं हैं. उन्होंने किसी के नाम काटने की सिफारिश नहीं की.

सीईओ के मना करने के बावजूद लिए फॉर्म: डोटासरा ने कहा कि हमने इस मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से की तो उन्होंने तमाम जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वो किसी भी तरह के प्रिंटेड फॉर्म नहीं लें, लेकिन उनके निर्देशों के बावजूद भी कई जिला कलेक्टर ने भाजपा के दबाव में फार्म लिए और वेबसाइट पर भी चढ़ा दिए.

वेरीफाई नाम भी काटने की सिफारिश: डोटासरा ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम SIR के दौरान 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग में आ गए और उनका सत्यापन हो गया कि यह वोट सही है. उसके बावजूद भाजपा ने फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए उन सत्यापित मतदाताओं के नाम काटने की सिफारिश कर दी. जयपुर में हजारों लोग हैं, जिनके नाम की सिफारिश हुई.