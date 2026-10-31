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डोटासरा का बड़ा आरोप: IAS शिखर अग्रवाल को जांच में क्लीन चिट देने की तैयारी, सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल

जयपुर में मीडिया से बात करते डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 40 विला खरीद प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इतने बड़े पद पर रहे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं. उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, इस मामले में शिखर अग्रवाल को निर्दोष साबित कर सरकार अपनी ईमानदारी का प्रचार करेगी.