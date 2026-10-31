डोटासरा का बड़ा आरोप: IAS शिखर अग्रवाल को जांच में क्लीन चिट देने की तैयारी, सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल
IAS Shikhar Agrawal Case: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, लिखकर ले लो, जांच में निर्दोष साबित होंगे शिखर अग्रवाल और मुख्यमंत्री अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटेंगे.
Published : October 31, 2026 at 5:19 PM IST
जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 40 विला खरीद प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इतने बड़े पद पर रहे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं. उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, इस मामले में शिखर अग्रवाल को निर्दोष साबित कर सरकार अपनी ईमानदारी का प्रचार करेगी.
सीएम फिर बोलेंगे: गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, मेरी बात लिखकर रख लेना, इस जांच में शिखर अग्रवाल को निर्दोष साबित किया जाएगा. फिर मुख्यमंत्री भाषणों में कहेंगे कि हमने जांच करवाई. एपीओ किया, लेकिन कुछ नहीं निकला. हम ईमानदार हैं और कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं.
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एसीबी जांच पर उठाए सवाल: डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को सामने आकर पूरे मामले में अपनी बात रखनी चाहिए. केवल पीई दर्ज होना और अधिकारी को एपीओ करना पर्याप्त नहीं है. जनता जानना चाहती है कि आखिर पूरे मामले में क्या हुआ?. एसीबी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए डोटासरा बोले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ किस तरह निष्पक्ष जांच कर पाएगा. सरकार के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है. मुख्यमंत्री तीन साल से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने कार्यालय के अधिकारी पर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे हैं.
बिना लेनदेन नहीं हो रहे काम: डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में साधारण से साधारण काम भी बिना लेनदेन के नहीं हो रहा है. यहां तक कि भाजपा के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के काम भी बिना रिश्वत के नहीं हो रहे. सरकार हर बार कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताकर खुद को ईमानदार साबित करने में लगी है, जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है.
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क्या आरोप भगवान ने लगाए: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर डोटासरा ने कहा, जब कांग्रेस सवाल पूछती है तो भाजपा नेताओं को तकलीफ होती है. उन्होंने तंज कसा कि राठौड़ के अपने शब्द नहीं होते. उन्हें सुबह व्हाट्सऐप पर संदेश मिलता है कि आज क्या बोलना है. वे वही बोलते हैं. आपकी सरकार है, हम सवाल पूछेंगे और जनता भी जवाब मांग रही है. क्या आरोप भगवान ने लगाए हैं? सरकार को आरोपों का जवाब देना चाहिए.
दिल्ली रैली में जाएंगे 1 लाख कार्यकर्ता: पीसीसी चीफ ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में 10 लाख से अधिक लोग जुटेंगे. यह देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना होगी. इसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. राजस्थान से 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता की सूची मिली है, जिसमें कार्यकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और वाहनों के नंबर तक दर्ज हैं. प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे.
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एनडीए सरकार तानाशाह: उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है. गरीब और गरीब हो रहा है, जबकि चुनिंदा अमीर लोगों को और अमीर बनाया जा रहा है. देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, देश के लिए उतना ही अच्छा नहीं होगा.
इंदिरा और पटेल को नमन: डोटासरा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि देश के निर्माण, एकता और अखंडता को मजबूत करने में दोनों नेताओं का ऐतिहासिक योगदान रहा है. उनके त्याग, समर्पण और नेतृत्व को देश कभी नहीं भुला सकता.
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विश्वेंद्र की पोस्ट पर बोले, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी: पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूछे सवाल पर डोटासरा बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी बात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है. कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है. किसी को अपनी बात रखने से नहीं रोक सकती. टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन की प्रक्रिया के तहत टिकट देती है. स्थानीय पदाधिकारियों को सभी से बातचीत करके टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी. विश्वेंद्र सिंह की कोई व्यक्तिगत शिकायत उनके सामने अभी तक नहीं आई है.
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