ETV Bharat / state

सीकर में पुलिस एवं प्रशासन पर बरसे डोटासरा, बोले-मर्डर या खून खराबा हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार

पीसीसी चीफ का आरोप कि कांग्रेस समर्थक पार्षदों पर राजनीतिक दबाव बनाने को पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है.

PCC Chief Dotasra speaking to the media in Sikar
सीकर में मीडिया से बात करते पीसीसी चीफ डोटासरा (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 4:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद प्रदेश की सियासत अलग ही रंग में नजर आ रही है. निकायों के मुखिया एवं डिप्टी चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार, भाजपा, प्रशासन एवं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया. वे बोले कि कांग्रेस समर्थित पार्षदों को परेशान किया जा रहा है. कांग्रेस समर्थक पार्षदों पर राजनीतिक दबाव बनाने को पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैंने राजस्थान के डीजीपी को पहले भी पुलिस के पक्षपाती रवैये से अवगत कराया था. अब मीडिया के माध्यम से पुलिस से इस कथित ‘तांडव’ को रोकने की मांग कर रहा हूं. डोटासरा ने कहा, अगर कोई मर्डर या खून खराबा हुआ तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान पुलिस और सरकार होगी'.

पढ़ें: नागौर के कुचेरा में पार्षद और पत्नी के अपहरण की शिकायत, सीकर में भाजपा पर पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

बाड़ाबंदी गुजरात मॉडल की देन: डोटासरा बोले, भाजपा जिस ‘गुजरात मॉडल’ के तहत बाड़ाबंदी लाई है, कांग्रेस उसका विरोध करती है. उन्होंने दावा किया, सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग से बचने को विपक्षी दलों को अपने पार्षदों को होटलों में रखना पड़ रहा है. कई जगह चुने जनप्रतिनिधि होटलों में रुके हैं. पुलिस लगातार उनके पीछे लगी है. मंडावा, बीकानेर और बानसूर का उदाहरण दिया. वे बोले, बानसूर में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कई होटल बदलने और पुलिस के पीछे लगे रहने की बात कही. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पार्षदों के साथ भी ऐसा होने का जिक्र किया.

लक्ष्मणगढ़ में मुकदमे और उठाने की बात: डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उनके यहां ठहरे लोगों के पास पुलिस पहुंची. भाजपा के पास करीब 15 और कांग्रेस के पास 28-29 पार्षद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक व्यक्ति को भाजपा से फोन कर आईडी की फोटो भेजने और मुकदमा दर्ज करवा चार-पांच लोगों को उठाने की बात कही गई. उन्होंने भरतपुर और उदयपुर में होटल संचालकों को कथित तौर पर नोटिस देने और होटल गिराने की चेतावनी के आरोप भी लगाए. डोटासरा ने कहा कि इस तरह के मामलों को लेकर नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं. पार्षदों को ठहराने के लिए महंगे होटल बुक करने पड़ रहे हैं.

पढ़ें:अजमेर मेयर चुनाव में 8 घंटे की बहस के बाद ट्विस्ट खत्म, भाजपा की आपत्ति खारिज, कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल का नामांकन वैध घोषित

इतना होने पर भी डीजीपी अनजान: डोटासरा बोले, इस मामले में डीजीपी से बात की तो जवाब मिला, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी कलेक्टर और एसपी पर दबाव बना रहे हैं. उन्होंने दावा किया, भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की ओर से निकायवार प्रभारियों के नंबर कलेक्टर और एसपी को भेजे गए हैं. संबंधित नेताओं के फोन आने पर पुलिस भेजने के निर्देश दिए गए.

बाड़े पर पूछे सवाल: डोटासरा ने कहा, फतेहपुर में पुलिस ने कांग्रेस से पूछा कि भाजपा पार्षदों को कांग्रेस के बाड़े में कैसे रखा जा सकता है. डोटासरा ने सवाल उठाया, यदि भाजपा कांग्रेस पार्षदों को अपने साथ रख सकती है तो कांग्रेस पार्षद भाजपा को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती?. डोटासरा ने कहा, निकाय चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है. उन्होंने सरकारी मशीनरी के कथित इस्तेमाल को लेकर पुलिस और सरकार को चेतावनी दी.

पढ़ें: भरतपुर में उपमहापौर की कुर्सी पर सियासी घमासान, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का 51 पार्षदों का दावा

TAGGED:

TARGETING GOVERNMENT AND POLICE
CIVIC POLLS 2026
कांग्रेस पार्षदों को डराने का आरोप
GOVIND DOTASRA ALLEGATIONS POLICE
LOCAL BODY CHAIRPERSON ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.