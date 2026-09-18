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सीकर में पुलिस एवं प्रशासन पर बरसे डोटासरा, बोले-मर्डर या खून खराबा हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार

सीकर: नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद प्रदेश की सियासत अलग ही रंग में नजर आ रही है. निकायों के मुखिया एवं डिप्टी चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार, भाजपा, प्रशासन एवं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया. वे बोले कि कांग्रेस समर्थित पार्षदों को परेशान किया जा रहा है. कांग्रेस समर्थक पार्षदों पर राजनीतिक दबाव बनाने को पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैंने राजस्थान के डीजीपी को पहले भी पुलिस के पक्षपाती रवैये से अवगत कराया था. अब मीडिया के माध्यम से पुलिस से इस कथित ‘तांडव’ को रोकने की मांग कर रहा हूं. डोटासरा ने कहा, अगर कोई मर्डर या खून खराबा हुआ तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान पुलिस और सरकार होगी'.

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बाड़ाबंदी गुजरात मॉडल की देन: डोटासरा बोले, भाजपा जिस ‘गुजरात मॉडल’ के तहत बाड़ाबंदी लाई है, कांग्रेस उसका विरोध करती है. उन्होंने दावा किया, सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग से बचने को विपक्षी दलों को अपने पार्षदों को होटलों में रखना पड़ रहा है. कई जगह चुने जनप्रतिनिधि होटलों में रुके हैं. पुलिस लगातार उनके पीछे लगी है. मंडावा, बीकानेर और बानसूर का उदाहरण दिया. वे बोले, बानसूर में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कई होटल बदलने और पुलिस के पीछे लगे रहने की बात कही. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पार्षदों के साथ भी ऐसा होने का जिक्र किया.

लक्ष्मणगढ़ में मुकदमे और उठाने की बात: डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उनके यहां ठहरे लोगों के पास पुलिस पहुंची. भाजपा के पास करीब 15 और कांग्रेस के पास 28-29 पार्षद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक व्यक्ति को भाजपा से फोन कर आईडी की फोटो भेजने और मुकदमा दर्ज करवा चार-पांच लोगों को उठाने की बात कही गई. उन्होंने भरतपुर और उदयपुर में होटल संचालकों को कथित तौर पर नोटिस देने और होटल गिराने की चेतावनी के आरोप भी लगाए. डोटासरा ने कहा कि इस तरह के मामलों को लेकर नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं. पार्षदों को ठहराने के लिए महंगे होटल बुक करने पड़ रहे हैं.