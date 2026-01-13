ETV Bharat / state

चुनाव आयोग में रीढ़ है तो शिक्षक तबादला सूची पर संज्ञान ले - डोटासरा

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के तबादलों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है.

Dotasara on Teachers Transfer
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV BHARAT Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 6:36 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राज्य सरकार की ओर से 6000 से ज्यादा व्याख्याताओं के तबादलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है और चुनाव आयोग से इस मामले में दखल की मांग की है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि यदि चुनाव आयोग में रीढ़ की हड्डी है तो तबादला सूची पर संज्ञान लेना चाहिए.

डोटासरा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, उनमें 35 प्रतिशत व्याख्याता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में ड्यूटी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि SIR में लगे शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकते हैं और अगर जरूरी हो तो उसके लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी. पहली बात तो यह है कि तबादला सूची का अनुमोदन चुनाव आयोग से लेना चाहिए था और अगर नहीं लिया तो यह सूची पूरी तरह से गैर-कानूनी है. डोटासरा ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका लगाएंगे.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

डोटासरा ने कहा कि जब शिक्षक संघ ने विरोध दर्ज कराया, तब आनन-फानन में सरकार ने एक आदेश निकाला कि SIR में लगे हुए शिक्षकों को यथावत रखा जाए. दूसरी बात यह है कि सरकार ने जिन शिक्षकों का तबादला SIR वाले शिक्षकों के स्थान पर किया है, वे रिलीव हो गए. ऐसे में वहां पर 2 से 3 शिक्षक हो जाएंगे. दो से ढाई हजार शिक्षक ऐसे हैं जो डबल हो जाएंगे. एक ही स्थान पर एक आदेश सरकार ने चुनाव आयोग के कारण वापस ले लिया, जबकि दूसरा आदेश सरकारी आदेश है.

तबादलों में धांधली का आरोप: पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तबादलों में भयंकर धांधली की गई है. दो से तीन महीने तक तबादला उद्योग चला है और जमकर पैसे लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 'मैं खुले तौर पर आरोप लगा रहा हूं कि मंत्रियों के यहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, सीएमओ में भी खुला भ्रष्टाचार हुआ है.' डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दखल की मांग करते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत संवेदना बची है तो इस सार्वजनिक शिक्षा को बचाना चाहिए और इस पूरी सूची को निरस्त करना चाहिए. जब जून-जुलाई में तबादले खोलेंगे, तब जी भर के तबादले कर लेना. हमने भी तबादले किए हैं लेकिन उनमें एक भी तबादला ऐसा नहीं था जो प्रशासनिक तौर पर किया गया हो.

एक माह और रुकना चाहिए था: डोटासरा ने कहा कि जब SIR का काम चल रहा था तो राज्य सरकार को 1 महीने और रुक जाना चाहिए था, क्योंकि अभी पंचायत के वार्डों का पुनर्गठन का काम चल रहा है और चुनाव आयोग ने इसके लिए मना भी किया है. इसके बावजूद सरकार ने ट्रांसफर कर दिए. डोटासरा ने सरकार की एक लाख की भर्ती पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये केवल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं. 2 साल में केवल 16 या 17 हजार की भर्ती हुई है और जो भर्ती थी, वह सब हमारे समय की है. इससे पहले पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा को लेकर हम ग्रासरूट तक जाएंगे और आंदोलन लगातार चलेंगे. इसके लिए हमने प्रदेश स्तर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में समन्वय समिति भी गठित की है, वहीं जिलों में भी समन्वय समितियां गठित करेंगे.

संपादक की पसंद

