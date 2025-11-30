ETV Bharat / state

डोटासरा का आरोप- किसान को खाद नहीं, लाठियां मिल रही...पर्ची के बिना निर्णय नहीं ले पा रहे सीएम

अलवर: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बच्चों को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन को शौर्य दिवस के रूप में पढ़ना चाहती है. सरकार का यह प्रयास धार्मिक माहौल खराब करेगा. भाजपा राज में प्रदेश में किसान लाठी खाने को मजबूर हैं. किसानों को फसल के लिए खाद नहीं मिल रही. प्रदेश में हालात खराब होने के बाद भी मुख्यमंत्री पर्ची के बिना खुद कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैंं. डोटासरा रविवार को अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन पर मीडिया से बात कर रहे थे.

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि राज्य में पिछले दिनों यूरिया व खाद कम्पनियों पर छापेमारी से केंद्र सरकार नाराज हो गई. इसके चलते राजस्थान को पर्याप्त यूरिया नहीं मिल पा रही. डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता किसान नहीं है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दावा करते हैं कि डेढ़ साल में उन्होंने वे काम किए, जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई. मुख्यमंत्री का यह दावा सही है, क्योंकि डेढ़ साल में किसानों पर लाठी बरसाई. युवाओं से अन्याय किया, जो कांग्रेस सरकार ने नहीं किए.

दिलावर पर तंज: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि एक दिन पहले वे कहते हैं कि स्कूल में बच्चे सप्ताह में एक दिन अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं. उसके बाद निरीक्षण करने स्कूल जाते हैं तो शिक्षकों से पूछते हैं कि कोई बच्ची बुर्का पहन कर तो नहीं आई. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हेराल्ड कोई केस ही नहीं है. यह केवल राजनीतिक फायदे के लिए सरकार का हथकंडा है.