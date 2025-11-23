ETV Bharat / state

डोटासरा बोले - नए जिलाध्यक्षों के काम की 6 माह में होगी समीक्षा, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो हाईकमान लेगा फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली में जिलाध्यक्षों के लिए जल्द प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा.

Dotasara sweetens the mouths of new district presidents in PCC
पीसीसी में नए जिलाध्यक्षों का मुंह मीठा कराते डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ और योग्य नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया गया है. नए जिलाध्यक्षों के लिए जल्द ही दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर भी होगा. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य लोग जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को कांग्रेस वॉर रूम में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की. इसमें कहा कि राजस्थान में संगठन के लिहाज से 50 जिले बनाए हैं. अंता उपचुनाव के चलते झालावाड़ और बारां जिले में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए अब रायशुमारी चल रही है, वहीं तीन और जिलों में नाम रोके गए हैं जबकि 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि नए जिलाध्यक्षों को पूरे समर्पित भाव से काम करना होगा. उनके 6 महीने के कामकाज की समीक्षा होगी और अगर उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो पार्टी हाईकमान बदलने का फैसला ले सकता है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें:राजस्थान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा, 12 विधायकों को मिली जिम्मेदारी, देखिए पूरी लिस्ट

7 दिन का प्रशिक्षण शिविर: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के बाद राजस्थान में भी जिलाध्यक्षों के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा. उन्हें संगठनात्मक कामकाज की जानकारी दी जाएगी. जिन जिलों में कार्यकारिणी नहीं है, वहां पर कार्यकारिणी बनेगी और जिन जिलों में कार्यकारिणी बनी हुई है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, इस पर भी चर्चा होगी. डोटासरा ने कहा कि ग्रास रूट तक हमारा संगठन तैयार है. हमने बूथ लेवल एजेंट, मंडल, नगर, ब्लॉक लेवल पर संगठन को खड़ा कर दिया है. हम भाजपा की नाकामी को जनता के बीच ले जाएंगे. हमारी सरकार ने कई जनहित से जुड़ी योजनाएं चलाई थी, जिनका लोगों को लाभ मिल रहा था. इस सरकार ने सत्ता में आते ही उन योजनाओं को बंद कर दिया, जिसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है.

एआईआर पर बोले: डोटासरा ने कहा कि मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के जरिए भाजपा कांग्रेस विचारधारा के वोट काटना चाहती है. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नेता और कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे. तमाम प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हैं. डोटासरा ने कहा कि अंता उपचुनाव में जनता ने सरकार को नकार दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि अंता उपचुनाव हमारे दो साल के कामकाज का टेस्ट होगा. हमने कहा था कि जितने गलत काम 2 साल में सरकार ने किए हैं, उन पर मुहर लगेगी. जनता ने हमारी बात पर मुहर लगाई और भाजपा सरकार को एक्सपोज कर दिया. सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है.

जनता त्रस्त: उन्होंने कहा कि कभी ब्यूरोक्रेसी को इधर-उधर किया जा रहा है कभी वरिष्ठ नौकरशाह एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं.मंत्री अपने एसए बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं. कई विभागों के सचिव मंत्रियों की नहीं मान रहे हैं.भाजपा के इस शासन से जनता त्रस्त है. हम सरकार के नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे.

जिलाध्यक्षों से मुलाकात: इससे पहले अजमेर ग्रामीण के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास चौधरी, सीकर जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, करौली जिलाध्यक्ष घनश्याम मेहर सहित कई अन्य जिलाध्यक्षों ने डोटासरा से मुलाकात की और आभार जताया. डोटासरा ने जिलाध्यक्षों को बधाई दी.

TAGGED:

CONGRESS TRAIN DISTRICT PRESIDENTS
CONGRESS PRESIDENT IN 45 DISTRICTS
REVIEW OF DISTRICT PRESIDENT WORK
CONGRESS EYES ON SIR
NEW DISTRICT PRESIDENT OF CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.