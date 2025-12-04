ETV Bharat / state

डोटासरा का दावा: 'इस सरकार में नहीं आएगा शेखावाटी में यमुना का जल, मैं लिख कर देने को तैयार'

आज चुनाव हो तो जनता कर देगी सूपड़ा साफ: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अंततः विधानसभा चुनाव में जनता ने इनको सबक सिखा दिया और आगे जितने भी चुनाव होंगे, जनता इनको सबक सिखाएगी, चाहे वे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हों, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री रोजाना अपने बयान बदलते हैं. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा दिन में दो बार अपने बयान बदलते हैं, इसलिए जनता अब समझ चुकी है और भाजपा का झूठ और फरेब एक्सपोज हो चुका.

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यमुना जल समझौते को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और अपने आप को भागीरथ कहकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन 2 साल हो गए और अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है. पहले कहा गया था कि 4 महीने में ही यमुना जल समझौते की डीपीआर बना देंगे, लेकिन आज तक डीपीआर नहीं बनी है. उन्होंने कहा कि 'मैं लिखकर दे सकता हूं कि भाजपा सरकार के शेष बचे 3 साल में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनेगी और शेखावाटी में यमुना का जल नहीं आएगा'.

डोटासरा ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संसद में सवाल लगाया था कि ईआरसीपी में कितना पैसा दिया है और क्या इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा. इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि हमने इसमें कोई पैसा नहीं दिया है और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाएगा. डोटासरा ने कहा कि इससे बड़ा झूठ, फरेब और धोखा प्रदेश की जनता के साथ नहीं हो सकता है.

जयपुर: प्रदेश की बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न कैनल परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौते को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है. डोटासरा ने दावा किया कि 'इस सरकार के कार्यकाल में यमुना का जल शेखावाटी में नहीं आएगा, मैं यह लिखकर दे सकता हूं'.

सरकार ने भूमाफिया को दी है खुली छूट: पीसीसी अध्यक्ष ने जमीनों के सोसाइटी पट्टे देने के सरकार के फैसले को लेकर कहा कि जब से यह सरकार बनी है, तब से ही उल्टे फैसले हो रहे हैं, यदि जनभावना के मुताबिक मुख्यमंत्री-मंत्री बनते तो अलग बात थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने भूमाफियाओं को चांदी कूटने के लिए सोसायटी के पट्टे जारी करने की छूट दे दी है, जबकि उसकी रजिस्ट्री नहीं होने की बात कही है. यह एक तरीके से बैक डोर के जरिए सरकार ने खेल रचा है, जिसमें भूमाफिया भोले-भाले लोगों को लूटने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई से अपना आशियाना बनाता है, लेकिन सरकार ने राजस्व नुकसान की परवाह किए बगैर सोसायटी के पट्टे जारी करने के आदेश दे दिए और कहा है कि रजिस्ट्री नहीं होगी. जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है. सरकार को केवल भूमाफियाओं की चिंता है, भले ही इसके लिए कितना ही राजस्व नुकसान क्यों न हो जाए?.

पहले मंत्रियों की सुनवाई करनी हो : भाजपा सरकार की ओर से शुरू किए गए मंत्रियों की जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने तंज करते हुए कहा, मुख्यमंत्री को पहले मंत्रियों की सुनवाई करनी चाहिए. सरकार में कोई मंत्रियों की ही नहीं सुन रहा है. मंत्रियों की उनके एसए नहीं सुन रहे हैं. मंत्री अगर प्रभारी मंत्री के रूप में जिलों में जाते हैं, तो वहां पर कार्यकर्ता उनसे मिलने नहीं आते हैं, क्योंकि इस तरह का परसेप्शन बन चुका है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जनसुनवाई नहीं हो रही है. तो फिर आम जनता की जनसुनवाई कैसे होगी?

एक भी मंत्री का दरवाजा खुला नहीं मिलता: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा के मंत्री दावे करते हैं कि उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन मैं भी दावे से कहता हूं कि मीडिया को सिविल लाइंस के बंगलों में जाकर देखना चाहिए, यदि एक भी मंत्री के बंगले का दरवाजा खुला मिल जाए, तो मान लेंगे कि यह लोगों की सुनवाई करते हैं. मंत्री चुपचाप अपनी गाड़ी से निकलते हैं, चुपचाप वापस आ जाते हैं. कार्यकर्ता और आमजन से इनका कोई सरोकार नहीं है.