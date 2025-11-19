ETV Bharat / state

स्थाई निवास प्रमाण पत्र जांच मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, गड़बड़ी के लिए गवर्नमेंट को बताया दोषी

स्थाई निवास प्रमाण पत्र जांच पर कांग्रेस मुखर ( Photo- ETV Bharat )