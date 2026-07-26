CGPSC में हुआ घोटाला, तो भाजपा सरकार ने क्यों दी नियुक्ति, सीएम हाउस में पेपर लीक से संबंधित अधिकारी मौजूद : दीपक बैज
दीपक बैज ने सीजीपीएसपी घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 7:40 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर सीजीपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर तीखा हमला बोला है. बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस सरकार पर सीजीपीएससी घोटाले का आरोप तो लगाती रही, लेकिन जिन चयनित अभ्यर्थियों पर सवाल उठाए गए, उन्हें मौजूदा भाजपा सरकार ने ही नियुक्ति दी. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में कथित तौर पर पेपर लीक से जुड़े एक अधिकारी की मौजूदगी को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा.
जिन पर लगाए घोटाले का आरोप, उन्हें क्यों दी नौकरी?'
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुए सीजीपीएससी चयन को घोटाला बताती रही. लेकिन यदि सरकार को चयन प्रक्रिया पर इतना ही संदेह था तो उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों दी गई. बैज ने सवाल उठाया कि सरकार ने नियुक्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई और आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने कहा कि इसका जवाब मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को देना चाहिए.
"कांग्रेस को बदनाम करने का राजनीतिक प्रोपेगेंडा"
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सीजीपीएससी का मुद्दा केवल कांग्रेस को बदनाम करने और चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उठाया गया. उनके मुताबिक भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस मामले को प्रचारित किया, जबकि आज उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों को भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरी दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यदि चयन प्रक्रिया गलत थी तो नियुक्तियां क्यों की गईं.
"मुख्यमंत्री निवास में पेपर लीक से जुड़े अधिकारी"
बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग यह न भूलें कि मुख्यमंत्री निवास में भी कथित तौर पर पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा एक अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहा है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसे अधिकारी को मुख्यमंत्री निवास में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई. बैज ने कहा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सामने जवाब देना चाहिए.
भाजपा और सरकार के जवाब का इंतजार
फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में अब तक भाजपा या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देती है.