कवर्धा में बैगा बच्चों की मौत का मामला, कांग्रेस का साय सरकार पर हमला, निष्पक्ष जांच की मांग
कवर्धा के कुमान गांव में पांच बैगा बच्चों की मौत केस में कांग्रेस ने साय सरकार को घेरा है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 8:21 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के नंदनी कुमान गांव में पांच आदिवासी बैगा बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर हमलावर है. चार दिन पहले कांग्रेस की सात सदस्यीय जांच टीम के बाद मंगलवार को आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर गांव की स्थिति जानी. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साधा.
दीपक बैज का साय सरकार पर आरोप
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आदिवासी बैगा परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर नहीं पहुंच रहा है. गांव में कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति गंभीर है, वहीं पांच बच्चों की मौत के मामले में भी लापरवाही की आशंका को गंभीरता से जांचने की जरूरत है.
हम इस पूरे केस में निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को न्याय मिलनी चाहिए. यह मुद्दा प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
आदिवासी बैगा परिवारों तक सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है. कुमान गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है. इस केस में जांच की जरूरत है- विक्रांत भूरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस
पांच बच्चों की मौत के मामले में जांच कब पूरी होगी, यह बड़ा सवाल है. इस केस में जिम्मेदारी किसकी तय होगी और आदिवासी परिवारों को कब बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी.