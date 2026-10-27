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कवर्धा में बैगा बच्चों की मौत का मामला, कांग्रेस का साय सरकार पर हमला, निष्पक्ष जांच की मांग

पीसीसी चीफ दीपक बैज ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम जिले के नंदनी कुमान गांव में पांच आदिवासी बैगा बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर हमलावर है. चार दिन पहले कांग्रेस की सात सदस्यीय जांच टीम के बाद मंगलवार को आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर गांव की स्थिति जानी. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साधा.

दीपक बैज का साय सरकार पर आरोप कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आदिवासी बैगा परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर नहीं पहुंच रहा है. गांव में कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति गंभीर है, वहीं पांच बच्चों की मौत के मामले में भी लापरवाही की आशंका को गंभीरता से जांचने की जरूरत है.