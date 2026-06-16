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बिजली का झटका, कांग्रेस का फटका, बढ़े बिलों पर पीसीसी चीफ बैज का बिगुल, सड़क से सदन तक सरकार घेरने का ऐलान

दीपक बैज ने कहा कि आम उपभोक्ता बिजली बिल सुधारने के लिए बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है. जनता में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यह जन आंदोलन का रूप ले सकता है. कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है और बिजली का मामला भाजपा सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है.

कांग्रेस ने बिजली दर वृद्धि और स्मार्ट मीटर के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली कार्यालयों का घेराव और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा. 18 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बिजली दर वृद्धि के खिलाफ जागरूक किया जाएगा. वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में आवेदन भरवाए जाएंगे.

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जनता की जेब काटने, स्मार्ट मीटर के जरिए मनमानी वसूली करने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस अब बिजली के मुद्दे पर सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरने की तैयारी में है.

अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही योजनाएं-बैज

बैज ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की नीतियां चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से लेकर सोलर पावर प्रोजेक्ट तक में अडानी समूह को फायदा पहुंचाया जा रहा है. पुराने मीटरों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

मानसून सत्र में गूंजेगा बिजली का मुद्दा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में बिजली, पेट्रोल-डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक दल सरकार से जवाब मांगेगा.

बिजली उत्पादक राज्य में बिजली महंगी क्यों?

बैज ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है, जहां कोयला और संसाधनों की कोई कमी नहीं है. कांग्रेस सरकार ने पांच साल में केवल दो पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना भी लागू थी. इसके बावजूद वर्तमान सरकार लगातार बिजली महंगी कर रही है.

भाजपा सरकार पर पांचवीं बार बिजली दर बढ़ाने का आरोप

कांग्रेस का दावा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद पांचवीं बार बिजली दरों में वृद्धि की गई है.घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों की बिजली में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. कांग्रेस का आरोप है कि अब तक कुल 31.23 प्रतिशत बिजली दरें बढ़ाई जा चुकी हैं.

तीन-तीन गुना बिजली बिल का आरोप

बैज ने कहा कि प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल औसत से तीन गुना तक बढ़कर आए हैं. कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग-अलग बिल भेजे जा रहे हैं, तो कहीं उपभोक्ता की अनुमति के बिना अनुबंध भार बढ़ाकर अर्थदंड जोड़ा जा रहा है. इससे जनता भारी परेशानी झेल रही है.

स्मार्ट मीटर बना नया सियासी मुद्दा

कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत सामान्य से अधिक दिखाई जा रही है और इसी वजह से बिल बढ़ रहे हैं. बैज ने दावा किया कि जून महीने में 45 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के बिल औसत से कई गुना बढ़े हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्मार्ट मीटर वापस लेने का फैसला लिया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी सरकार को जनहित में यह निर्णय लेना चाहिए.

महतारी वंदन के हजार,बिजली बिल में चार हजार वसूल-बैज

बैज ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार एक ओर महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रुपये देती है, दूसरी ओर बिजली बिल के रूप में चार हजार रुपये वसूल लेती है. जनता बिजली कटौती और बढ़े हुए बिल दोनों की मार झेल रही है.

बिजली दरों में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने अब खुला मोर्चा खोल दिया है. सड़क पर आंदोलन और सदन में घेराबंदी की रणनीति के साथ कांग्रेस इसे आने वाले दिनों का बड़ा जन मुद्दा बनाने में जुटी है. ऐसे में मानसून सत्र के दौरान बिजली का मुद्दा प्रदेश की राजनीति का सबसे गर्म विषय बनने के संकेत दे रहा है.