कांग्रेस का वोट बचाओ देश बचाओ अभियान, बिजली और जनहित के मुद्दों पर पार्टी करेगी आंदोलन-दीपक बैज
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस के वोट बचाओ अभियान की कांकेर में समीक्षा की है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 9:29 PM IST
कांकेर: जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर के कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बसंत यादव की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक समीक्षा बैठक में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान पर चर्चा हुई. इसके अलावा स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन की ब्लॉकवार समीक्षा की गई. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने की रणनीति बनाई गई.
दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
मीटिंग में दीपक बैज ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मतदाताओं के नाम काटकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे वोट बचाओ देश बचाओ अभियान ने भाजपा सरकार की जड़ें हिला दी है. यह अभियान केवल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा का जनआंदोलन है.
वोट चोरी पर कांग्रेस करेगी आंदोलन
बैज ने आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित देशव्यापी मार्च का उल्लेख किया. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस मार्च में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने अभियान को गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाकर आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया.
बढ़ते बिजली बिलों पर कांग्रेस करेगी आंदोलन
बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर भी चर्चा हुई. दीपक बैज ने कहा कि महंगाई के दौर में गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवार पहले से ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में बढ़ते बिजली बिल आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं. उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों और पदाधिकारियों से जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने तथा स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों के मुद्दे पर आंदोलन को और व्यापक बनाने का आह्वान किया. कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर जिले में जनसंपर्क और आंदोलनात्मक गतिविधियां तेज करने पर जोर दिया.
बस्तर की धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बस्तर दशहरा और आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक ‘जोगी बिठाई’ परंपरा को प्रभावित करने के कथित प्रयासों पर नाराजगी जताई. बैज ने आरोप लगाया कि सुरक्षा और वीआईपी व्यवस्था के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं का अनादर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति, आदिवासी आस्था और पारंपरिक व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर हैं. इनका संरक्षण और सम्मान करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है. कांग्रेस पार्टी बस्तर की अस्मिता, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के लिए संघर्ष करती रहेगी.
इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बसंत यादव ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही . उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज के मार्गदर्शन में जिले के सभी ब्लॉकों में संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाया जाएगा. वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने के साथ स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों की समस्याओं को उठाया जाएगा.