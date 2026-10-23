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कांग्रेस का वोट बचाओ देश बचाओ अभियान, बिजली और जनहित के मुद्दों पर पार्टी करेगी आंदोलन-दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ( ETV BHARAT )

कांकेर: जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर के कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बसंत यादव की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक समीक्षा बैठक में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान पर चर्चा हुई. इसके अलावा स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन की ब्लॉकवार समीक्षा की गई. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने की रणनीति बनाई गई.

दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना मीटिंग में दीपक बैज ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मतदाताओं के नाम काटकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे वोट बचाओ देश बचाओ अभियान ने भाजपा सरकार की जड़ें हिला दी है. यह अभियान केवल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा का जनआंदोलन है.