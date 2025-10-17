ETV Bharat / state

दीपक बैज बोले- बीजेपी कर रही 'समर्पण इवेंट', बस्तर में नक्सलवाद सिमटने में कांग्रेस की नीति का असर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से की चर्चा, कहा- शराब बिक्री बढ़ाने में बीजेपी सरकार लगी हुई है.

DEEPAK BAIJ ON BASTAR NAXAL
दीपक बैज बोले- बीजेपी कर रही 'समर्पण इवेंट' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 17, 2025 at 8:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सरकार ने फिर समर्पण इवेंट किया है. यह सरकार तो केवल इवेंट कर रही, मुख्यमंत्री यह बताए कि 2024 के बाद उन्होंने कितने कैंप बनाए. आज बस्तर में नक्सलवाद पीछे जा रहा है तो इसके पीछे कांग्रेस की नीतियां है. बस्तर में हमने विश्वास, विकास, सुरक्षा के मंत्र को लेकर पांच सालों तक जो काम किया उसी का परिणाम है आज सफलता मिल रही है.

हमारी सरकार ने कई कैंप स्थापित कराए: दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने दूरस्थ एरिया में सड़कें बनवाई, 15 सालों की भाजपा सरकार में राशन नहीं पहुंच पाता था, लोगों को और फोर्स को महीनों राशन का इंतजार करना पड़ता था. वहां तक सड़कें बनवाई और रिमोट एरिया में सुरक्षा बलों के कैंप बनाए.

बस्तर में डेनक्स जैसे संस्थान खुले: बैज ने कहा कि, सुरक्षा बलों और स्थानीय निवासियों के बीच बेहतर समझ का माहौल तैयार कांग्रेस ने किया. लोगों का भरोसा सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा. बस्तर में बंद सैकड़ों स्कूलों को फिर से चालू किए. 65 से अधिक वनोपजों को खरीदने की व्यवस्था की, उनका वैल्यू एडिशन किया, बस्तर में डेनक्स जैसे संस्थानों की स्थापना की, अबूझमाड़ में पुल बनाया. रोजगार के साधन बनाए.

हमारे प्रयासों का नतीजा था कि 2021 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिकृत तौर पर कहा कि बस्तर से नक्सलवाद 65 प्रतिशत कम हो गया है. कांग्रेस की सरकार के प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद 40 किमी के दायरे में सिमट गया था- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

BJP पर पलटवार: बैज ने कहा कि, बीजेपी सरकार ने बस्तर के लिया ऐसा क्या किया जिसे उपलब्धि बता सकते हैं. आज के पहले जितने नक्सली सरेंडर किए उनका डिटेल तो यह दे नहीं पाए. सरकार के दावे के अनुसार अभी तक दो हजार से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, सरकार बताए उनके द्वारा हथियार कितना जमा कराया गया?

हत्या पर उठाए सवाल: बैज ने पूछा कि, शांति की स्थापना सभी चाहते हैं, यह सरकार तो केवल प्रोपोगंडा कर रही. यदि आपके प्रयासों से नक्सली सरेंडर कर रहे फिर ये रोज-रोज हत्याएं कौन कर रहा? भाजपा कार्यकर्ता की चार दिन पहले हत्या हुई, सुकमा में ग्रामीण की हत्या मुखबिर बता के कर दी गई, विद्या दूत रोज मारे जा रहे. सरकार सिर्फ आत्ममुग्ध है.

शराब को लेकर भी गंभीर आरोप: नक्सलवाद के अलावा दीपक बैज ने शराब बिक्री पर भी कई आरोप लगाए. कहा कि, शराब बंदी की बात करने वाले शराब की काली कमाई बढ़ाने में लगे हैं. प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार के आबकारी सचिव के द्वारा बार संचालकों, बॉटलिंग प्लांट संचालकों, शराब निर्माताओं से बैठक लेकर सुझाव मांगा गया है. भाजपा विपक्ष में थी तब शराब बंदी के लिए बड़ी-बड़ी बात करती थी. अब शराब की बिक्री बढ़ाने में लगी है.

सरकार में आने के बाद शराब की खपत बढ़ाने नीति बना रही. 67 नई दुकानें खोल दिए, 700 दुकानें जो पहले से चल रही थी उनको कंपोजिट कर दिया देशी में अंग्रेजी, अंग्रेजी में देशी बेचना शुरू कर दिया, मतलब 1400 काउंटर हो गया.

भाजपा की सरकार बनने के बाद अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई, दूसरे प्रांतों से शराब तस्करी कर के आ रही, बिना होलोग्राम, नकली होलोग्राम के शराब सरकारी दुकानों से बेची जा रही. पूरी सरकार शराब की काली कमाई में डूबी हुई है.

बिहार चुनाव पर क्या बोले: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसे ही हालात हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के भी हैं. बेचारे बिहार चुनाव के लिए अटैची तैयार करके रखे थे. बताते हैं कल बिहार गए थे कुछ अटैचियां वहां छोड़ के भी आए हैं. भाजपा नेतृत्व ने स्टार प्रचारकों की जो सूची घोषित की उसमें यूपी, असम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो शामिल हैं, हमारे वाले का नाम ही शामिल नहीं है. छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाये थे यही बताने के लिए सूची में नाम डाल देते.

बैज ने कहा कि, हमारे वाले का केवल एटीएम के जैसे ही उपयोग किया जा रहा है. यह तो घोर अन्याय है, माल जले मकरंद का, मुल्ला खेले फाग.

बस्तर में 210 नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर, 'गनतंत्र' छोड़ गणतंत्र में जताई आस्था, पुनर्वास से पुनर्जीवन का सपना साकार

EXPLAINER: प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि में से एक अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल, कैसे सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुआ शहर
“काटो-काटो सरकार!”, छत्तीसगढ़ में योजनाओं और हितग्राहियों की कटौती पर कांग्रेस ने घेरा, बीजेपी का पलटवार

TAGGED:

PCC CHIEF DEEPAK BAIJ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज
बस्तर में नक्सलवाद
BIHAR ELECTION
DEEPAK BAIJ ON BASTAR NAXAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.