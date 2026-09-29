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पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से की मुलाकात, जाना हालचाल

दिल्ली से इलाज करवाकर लौटे छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव से कांग्रेस नेताओं ने रायपुर में मुलाकात की है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Deepak Baij meeting Kiran Singhdeo
किरण सिंहदेव से मिलते दीपक बैज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 5:43 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन राजनीतिक विरोध के बीच मानवीय संवेदनाएं भी अपनी जगह रखती हैं. इसी की एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदु ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. मुलाकात का संदेश साफ था. राजनीति में विचारों और मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं में मनभेद नहीं होना चाहिए.



कांग्रेस नेताओं ने जाना किरण सिंहदेव का हाल

छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. दोनों दलों के नेता एक-दूसरे की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं. लेकिन इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से इतर, दीपक बैज और मलकीत सिंह गैदु की किरण सिंह देव से मुलाकात को मानवीय सौहार्द के तौर पर देखा जा रहा है.मुलाकात के दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं ने किरण सिंह देव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

Congress leaders met Kiran Singhdeo
किरण सिंहदेव से मिले कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

झांसी-ललितपुर हाईवे पर हुआ था हादसा

29 जुलाई 2026 को किरण सिंह देव उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में घायल हो गए थे. जानकारी के अनुसार झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी इनोवा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी. हादसे में किरण देव और वाहन चालक घायल हुए थे, जबकि परिवार के सदस्य सुरक्षित बताए गए थे. प्राथमिक उपचार के बाद किरण देव को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. इसके बाद उनकी चोटों के उपचार के लिए उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया.

CG PCC Chief
पीसीस चीफ दीपक बैज, मलकीत सिंह गैदू और किरण सिंहदेव (ETV BHARAT)



दिल्ली में इलाज के बाद छत्तीसगढ़ लौटे किरण देव

दिल्ली में इलाज और स्वास्थ्य लाभ के बाद किरण सिंह देव 23 सितंबर को छत्तीसगढ़ वापस लौटे. करीब 56 दिन बाद उनकी रायपुर वापसी हुई. एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. वापसी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी किरण देव के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली.



सियासी लड़ाई अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह

छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुद्दों को लेकर टकराव लगातार जारी है. लेकिन किरण सिंह देव से कांग्रेस नेताओं की यह मुलाकात सियासत के उस दूसरे पहलू को सामने लाती है, जहां राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में संवेदनाएं साथ खड़ी दिखाई देती हैं. क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद जरूरी हो सकते हैं, लेकिन मनभेद होना जरूरी नहीं.

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