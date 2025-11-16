ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में UP और बिहार जैसा ‘जंगलराज’, प्रदेश में किसान परेशान: दीपक बैज

धान खरीदी से लेकर कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला किया है.

Chhattisgarh Congress President Deepak Baij
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 6:37 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अव्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने न सिर्फ धान खरीदी में फैले अव्यवस्था, लॉक्ड सेंटर और हड़तालरत कर्मचारियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा, बल्कि मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि “राज्य को UP–बिहार वाला जंगलराज जैसा बना दिया गया है.

"बीजेपी झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रही": दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे प्रोपेगेंडा से ध्यान भटका रही है, जबकि प्रदेश में किसान परेशान हैं और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में ताला लटका हुआ है.

पीसीसी चीफ दीपक बैज का साय सरकार पर निशाना (ETV BHARAT)

"केंद्रों में ताले, किसान बेहाल": दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी की प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है. कई धान उपार्जन केंद्रों में ताले लटक रहे हैं, बोरे नहीं पहुंचे हैं, टोकन वितरण नहीं हुआ, और कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रोपेगेंडा फैलाने में व्यस्त है, जबकि मैदान में और धान खरीदी केंद्रों में किसान परेशान हैं. बैज ने कहा कि भाजपा सिर्फ भ्रम फैलाकर धान खरीदी केंद्र खोलने का दावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

दीपक बैज का डिप्टी सीएम अरुण साव पर प्रहार: उपमुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा कि यदि साव खुद किसान हैं, तो कांग्रेस सरकार के दौरान उनका कर्ज माफ हुआ या नहीं, यह स्पष्ट करें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में किसानों को प्रति क्विंटल ₹2500 की राशि दी गई. इसे एक हिस्सा समर्थन मूल्य और दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से दिया गया.

यदि अरुण साव सच में किसान हैं और यह राशि उन्हें मिली है, तो उन्हें कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, न कि झूठा प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

अरुण साव पर बैज का बड़ा आरोप: दीपक बैज ने अरुण साव पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम का 97 लाख का बिल सरकार से बनवाया, और उसी मंच से जनता को “झूठ” सुनाया. उन्होंने कहा कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए झूठ बोलना शर्मनाक है.

"काउंटर खोलने का वादा कहां गया?": भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार पर धान खरीदी राशि की किस्तों में कटौती के आरोपों पर बैज ने तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने खुद दावा किया था कि वे पंचायत भवनों में काउंटर खोलकर किसानों को भुगतान देंगे.अब बताएं कि दो साल में कितने पंचायत भवनों में काउंटर खोले गए? सिर्फ झूठ बोलने से खरीदी केंद्र शुरू नहीं हो जाते.

"उपमुख्यमंत्री जाकर बात क्यों नहीं करते?": दीपक बैज ने कहा कि आज कर्मचारी खुद भाजपा के चुनावी वादों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अरुण साव, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, को हड़ताली कर्मचारियों के बीच जाकर बात करनी चाहिए. राज्य सरकार बातचीत से बच रही है और पूरा तंत्र चरमराया हुआ है.

बिहार चुनाव और वायरल वीडियो पर पलटवार: भाजपा द्वारा राहुल गांधी और भूपेश बघेल का वीडियो जारी करने पर बैज ने कहा कि यह बिहार चुनाव में “चोरी की सरकार” बनने की ओर से ध्यान भटकाने के लिए किया गया प्रयास है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बिहार में हुए वोट चोरी को उजागर कर रही है, जिससे घबराकर भाजपा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रही है.

"छत्तीसगढ़ को UP–बिहार बना दिया": मुख्यमंत्री के पश्चिम बंगाल में जंगलराज खत्म करने वाले बयान पर बैज ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव प्रचार तक में न जाने वाले मुख्यमंत्री अपने ही राज्य को भूल गए हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिनदहाड़े हत्या, डकैती, गोलियां, चाकूबाजी जैसी घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं असुरक्षित हैं. यह कौन सा राज है? भाजपा ने प्रदेश को UP और बिहार की तरह बना दिया है.

