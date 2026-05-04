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पूर्व सांसद प्रो रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी का निधन

एसजीपीजीआई में ली अंतिम सांस, पार्थिव शरीर आज देर शाम प्रयागराज लाया जाएगा.

pc joshi husband of former bjp mp rita bahuguna joshi passes away
पूर्व सांसद प्रो रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी का निधन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 11:38 AM IST

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लखनऊ : भाजपा की पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी के पति पुरन चंद्र जोशी (पीसी जोशी) का सोमवार सुबह 7 बजे लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) में निधन हो गया. उन्होंने लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली. उनका पार्थिव शरीर आज देर शाम प्रयागराज लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है. प्रोफ़ेसर रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया से बातचीत में अपने पति के निधन की पुष्टि की है. उन्होंने बताया है की लंबी बीमारी के बाद पीजीआई में उनका निधन हुआ है.

मैकेनिकल इंजीनियर थे पीसी जोशी: पीसी जोशी एक शिक्षाविद् और मैकेनिकल इंजीनियर थे.उन्होंने मॉस्को की पैट्रिस लुमुम्बा यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी.राजनीति से दूर रहने वाले जोशी जी पेशे से प्रोफेसर थे और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे. वे अपनी सरलता, अनुशासन और परिवार के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे.


रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं. वे पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा और कमला बहुगुणा की बेटी हैं. रीता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजनीति शुरू की, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं और बाद में भाजपा में शामिल होकर प्रयागराज (इलाहाबाद) से लोकसभा सांसद चुनी गईं.वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं.



कब हुआ था विवाह: पीसी जोशी और रीता बहुगुणा जोशी का विवाह वर्ष 1976 में हुआ था. दंपति का एक बेटा मयंक जोशी है. परिवार में पीसी जोशी हमेशा पत्नी के राजनीतिक सफर में मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे. चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी संगठन तक वे पीछे से सक्रिय भूमिका निभाते थे, हालांकि खुद कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे. उनकी उपस्थिति परिवार के लिए भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों ही रूप में महत्वपूर्ण रही.पीसी जोशी का निधन न केवल परिवार के लिए बल्कि प्रयागराज के बौद्धिक और सामाजिक वर्ग के लिए भी बड़ा सदमा है.उनके निधन की खबर फैलते ही शुभचिंतकों और राजनीतिक नेताओं का तांता लग गया है.

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