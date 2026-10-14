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पीबीएम अस्पताल में मरीज की मौत: 17 घंटे तक बेड नहीं मिलने और शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप

पीबीएम अस्पताल, बीकानेर ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की नई मेडिसिन विंग में भर्ती श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के पूनरासर निवासी राधेश्याम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मरीज को समय पर बेड उपलब्ध नहीं कराने और सीने में तेज दर्द की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने के आरोप लगाए हैं. परिजनों का दावा है कि भर्ती होने के बाद करीब 17 घंटे तक मरीज को बेड के लिए इंतजार करना पड़ा. बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उपचार में किसी प्रकार की देरी होना जांच का विषय है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक ने जांच कमेटी गठित कर दी है.