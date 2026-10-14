पीबीएम अस्पताल में मरीज की मौत: 17 घंटे तक बेड नहीं मिलने और शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि मरीज को 17 घंटे तक बेड नहीं मिला. उसके सीने में दर्द की शिकायत को भी नजरअंदाज किया गया.
Published : October 14, 2026 at 5:00 PM IST
बीकानेर: संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की नई मेडिसिन विंग में भर्ती श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के पूनरासर निवासी राधेश्याम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मरीज को समय पर बेड उपलब्ध नहीं कराने और सीने में तेज दर्द की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने के आरोप लगाए हैं. परिजनों का दावा है कि भर्ती होने के बाद करीब 17 घंटे तक मरीज को बेड के लिए इंतजार करना पड़ा. बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उपचार में किसी प्रकार की देरी होना जांच का विषय है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक ने जांच कमेटी गठित कर दी है.
परिजन मनोज ने बताया कि राधेश्याम को 12 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे पीबीएम अस्पताल की नई मेडिसिन विंग के जी वार्ड में भर्ती कराया गया था. मनोज के अनुसार, मरीज को डॉक्टर विजय तुंडवाल की यूनिट में भर्ती किए जाने के बावजूद उसे तत्काल बेड उपलब्ध नहीं हो सका. उनका आरोप है कि इस दौरान मरीज को लेकर उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी और बार-बार आग्रह करने के बाद 12 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे बेड मिल पाया.
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परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप : परिजन मनोज का कहना है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान राधेश्याम को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई. उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय इसे वहम बताकर टाल दिया गया. परिजनों का कहना है कि यदि उस समय मरीज की शिकायत पर तत्काल ध्यान देकर आवश्यक चिकित्सकीय जांच और उपचार किया जाता, तो शायद उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकने का अवसर मिल सकता था.
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'हालत बिगड़ने पर आईसीयू में किया शिफ्ट' : परिजन मनोज ने बताया कि राधेश्याम की हालत लगातार बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू-2 में बेड नंबर 3 पर शिफ्ट किया गया. यहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और चिकित्सकों ने उपचार के प्रयास किए. 13 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे मरीज की मौत हो गई. मरीज की मौत के बाद परिजनों ने कहा कि एक ओर मरीज को लंबे समय तक बेड नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर सीने में तेज दर्द जैसी शिकायत को लेकर भी समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए.
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भर्ती से लेकर मौत तक के घटनाक्रम की होगी पड़ताल : मामले को गंभीरता से लेते हुए पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ बीसी घीया ने जांच कमेटी गठित की है. जांच में मरीज को अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय, बेड उपलब्ध कराने में लगे समय, चिकित्सकीय परीक्षण, सीने में दर्द की शिकायत पर की गई कार्रवाई और हालत बिगड़ने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किए जाने सहित विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. इसके साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि मरीज के उपचार के दौरान निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं. उसकी स्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम समय पर उठाए गए या नहीं.