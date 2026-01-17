ETV Bharat / state

वाराणसी के हर 36 में से एक व्यक्ति को ओरल कैंसर का खतरा; PBCR रिपोर्ट में खुलासा

वाराणसी: पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री (PBCR) रिपोर्ट में बनारस के लिए चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. रिपोर्ट बताती है कि वाराणसी में हर 36 में से एक व्यक्ति को मुंह के कैंसर का खतरा है. रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी देश के सबसे अधिक मुख कैंसर रिस्क वाले तीन प्रमुख शहरों में शामिल हो गया है.

वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते मुख कैंसर के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई. पहली बैठक मंडलायुक्त सभागार में टाटा कैंसर अस्पताल और वाराणसी जिला प्रशासन के बीच हुई.

वहीं, दूसरी बैठक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में आयोजित की गई. वाराणसी में आयोजित इन बैठकों में जिले में तंबाकू और उससे निर्मित उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों के सख्त अनुपालन और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई.

बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश प्रसाद, टाटा कैंसर अस्पताल नवी मुंबई के निदेशक डॉ. पंकज चतुर्वेदी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉ. सत्यजीत प्रधान सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ उपस्थित रहे.

क्या कहती है रिपोर्ट: महामना पं. मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के कैंसर रोकथाम विभाग की प्रमुख डॉ. दिव्या खन्ना ने कैंसर पर जारी रिपोर्ट सामने रखी. उन्होंने वाराणसी जिले में कैंसर की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हाल ही में जारी पीबीसीआर रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में हर 36 में से एक पुरुष को मुख कैंसर का खतरा है.

उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में मुख कैंसर के मामलों की संख्या के आधार पर वाराणसी उन तीन प्रमुख शहरों में शामिल है, जहां सबसे अधिक ओरल कैंसर के मामले दर्ज किए जा रहे हैं.