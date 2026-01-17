ETV Bharat / state

वाराणसी के हर 36 में से एक व्यक्ति को ओरल कैंसर का खतरा; PBCR रिपोर्ट में खुलासा

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने वाराणसी में महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन के लिए टाटा कैंसर अस्पताल का आभार व्यक्त किया.

वाराणसी में हुई बैठक.
वाराणसी में हुई बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 9:48 AM IST

3 Min Read
वाराणसी: पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री (PBCR) रिपोर्ट में बनारस के लिए चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. रिपोर्ट बताती है कि वाराणसी में हर 36 में से एक व्यक्ति को मुंह के कैंसर का खतरा है. रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी देश के सबसे अधिक मुख कैंसर रिस्क वाले तीन प्रमुख शहरों में शामिल हो गया है.

वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते मुख कैंसर के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई. पहली बैठक मंडलायुक्त सभागार में टाटा कैंसर अस्पताल और वाराणसी जिला प्रशासन के बीच हुई.

वहीं, दूसरी बैठक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में आयोजित की गई. वाराणसी में आयोजित इन बैठकों में जिले में तंबाकू और उससे निर्मित उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों के सख्त अनुपालन और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई.

बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश प्रसाद, टाटा कैंसर अस्पताल नवी मुंबई के निदेशक डॉ. पंकज चतुर्वेदी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉ. सत्यजीत प्रधान सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ उपस्थित रहे.

क्या कहती है रिपोर्ट: महामना पं. मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के कैंसर रोकथाम विभाग की प्रमुख डॉ. दिव्या खन्ना ने कैंसर पर जारी रिपोर्ट सामने रखी. उन्होंने वाराणसी जिले में कैंसर की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हाल ही में जारी पीबीसीआर रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में हर 36 में से एक पुरुष को मुख कैंसर का खतरा है.

उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में मुख कैंसर के मामलों की संख्या के आधार पर वाराणसी उन तीन प्रमुख शहरों में शामिल है, जहां सबसे अधिक ओरल कैंसर के मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

कैंसर करता है पूरे परिवार को प्रभावित: कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए टाटा कैंसर अस्पताल नवी मुंबई के निदेशक डॉ. पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि मुख कैंसर ऐसा कैंसर है, जिसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

इसके लिए कोटपा (COTPA) कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि कैंसर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है, इसलिए इलाज के साथ-साथ इसके कारणों पर प्रभावी ढंग से काम करना अत्यंत आवश्यक है.

कैंसर की रोकथाम सामूहिक जिम्मेदारी: बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने वाराणसी में इस महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन के लिए टाटा कैंसर अस्पताल का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कैंसर की रोकथाम हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

इसके लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को लेकर बनाए गए सभी नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश और जिम्मेदारी दी जाएगी.

संपादक की पसंद

