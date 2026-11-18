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सालों से अटका कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाताओं का भुगतान, अब लखनऊ में हल्ला बोल

UPSDM कार्यालय पर किया महाघेराव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने वाले प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदाताओं की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं. सालों से लंबित भुगतान, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और पोर्टल की तकनीकी खामियों से परेशान प्रशिक्षण प्रदाताओं ने अब अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का फैसला किया है. Association for Certified Training Partners (ACT Partners), उत्तर प्रदेश की ओर से बुधवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यालय, आईटीआई कैंपस अलीगंज में प्रेस वार्ता और शांतिपूर्ण महाघेराव का आयोजन किया गया.

एसोसिएशन का आरोप है कि प्रशिक्षण प्रदाता लंबे समय से अपने बकाया भुगतान के लिए मिशन के अधिकारियों और शासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं. संगठन के मुताबिक, 18 अगस्त, 24 अगस्त, 7 सितंबर, 8 अक्टूबर और 2 नवंबर 2026 को मिशन के मंत्री, प्रमुख सचिव, मिशन निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया था. इन बैठकों में कई मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए.



प्रशिक्षण प्रदाताओं की प्रमुख मांगों में SSDF और अन्य योजनाओं के तहत सालों से लंबित भुगतान का निस्तारण, CDO से DSC लंबित होने के कारण अटके बैचों का भुगतान और 1261 रोलबैक बैचों के साथ अन्य पात्र बैचों का भुगतान शामिल है. इसके अलावा लाखों अभ्यर्थियों के लंबित मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग भी उठाई जाएगी.

एसोसिएशन का कहना है कि पोर्टल पर Invoice Tranche Delinking की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशिक्षण प्रदाता कई सालों से अपने इनवॉइस जनरेट और सबमिट नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, बैच निर्माण की समयसीमा 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने, प्रशिक्षण प्रदाताओं पर की गई कटौतियों की वापसी, डिबार संस्थानों की बहाली और पात्र स्टार्टअप की डीडी राशि वापस करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी. इसके साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में UIDAI के तीनों प्रमाणीकरण माध्यमों फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन को लागू करने की अनुमति देने की मांग की जाएगी.