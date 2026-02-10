किसानों को 6 करोड़ 93 लाख का भुगतान जारी, भोरमदेव शक्कर कारखाने के किसानों को बड़ी राहत
गन्ना किसानों को जैसे ही राशि के ट्रांसफर होने की खबर मिली वो खुशी से झूम उठे.
February 10, 2026
कवर्धा: गन्ना उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा द्वारा गन्ना किसानों के हित में लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में कारखाना प्रबंधन द्वारा किसानों के खातों में 6.93 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है. इसके साथ ही अब तक किसानों को कुल 46.77 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. यह भुगतान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से संभव हो पाया है, जिससे क्षेत्र के गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है.
लंबे वक्त से गन्ना किसान अपने फसल की लंबित राशि पाने के लिए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृहजिला कवर्धा होने के नाते लोगों को उम्मीद थी कि उपमुख्यमंत्री उनकी मदद करेंगे.
गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी
जिला कलेक्टर और कारखाने के अधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के निर्देशन पर भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है. नियमित और समयबद्ध भुगतान से सहकारी व्यवस्था पर किसानों का भरोसा एक बार फिर मजबूत हुआ है. गन्ना किसानों को जैसे ही राशि के ट्रांसफर होने की खबर मिली वो खुशी से झूम उठे.
भोरदमदेव शक्कर कारखाना से जुड़े किसानों को राशि ट्रांसफर
भोरदमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन ने बताया कि इससे कारखाने का संचालन भी सुचारु रूप से हो पा रहा है. गन्ना पेराई सत्र की जानकारी देते हुए प्रबंधन ने बताया कि अब तक 2 लाख 33 हजार 455 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे 2 लाख 74 हजार 322 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है. यह उपलब्धि किसानों के सहयोग, प्रशासनिक मार्गदर्शन और कारखाने की कार्यकुशलता का परिणाम है. प्रबंधन ने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है उसपर हम चल रहे हैं.
प्रबंधन की किसानों से अपील
कारखाना प्रबंधन ने शेयरधारक एवं गैर-सदस्य गन्ना उत्पादकों से सर्वे के अनुरूप अधिकतम गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है. प्रबंधन का कहना है कि पर्याप्त गन्ना आपूर्ति होने से पेराई अवधि बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और भविष्य में भी किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा. कारखाना प्रबंधन ने ये भी बताया कि सदस्य किसानों के लिए कारखाने में गन्ना आपूर्ति अनिवार्य है. इसका उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि सहकारी संस्था की निरंतरता और किसानों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना है.
किसानों से सहभागिता की अपील
प्लांट प्रबंधन की ओर से कहा गया कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना किसानों को एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी राशि, शासन बोनस, रियायती दर पर शक्कर, उन्नत बीज, प्रशिक्षण, बलराम सदन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है. कारखाना प्रबंधन ने सभी किसानों से सामूहिक सहभागिता की अपील करते हुए कहा, सहयोग से ही कारखाने और किसानों का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बनेगा.
