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ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहलः विकसित भारत-जी राम जी योजना में भुगतान प्रक्रिया होगी आसान

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के साथ अन्य मंत्री ( ETV Bharat )

रांची: विकसित भारत-जी राम जी योजना के अंतर्गत मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान और मजदूरी भुगतान व्यवस्था को राज्य स्तर से संचालित करने को लेकर ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल के बाद भुगतान व्यवस्था को सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पत्र लिखकर विकसित भारत-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के दौरान SNA-SPARSH प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था. उन्होंने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में बताया था कि तकनीकी अड़चनों के कारण मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के भुगतान में विलंब हो रहा है, जिसका सीधा असर योजनाओं के क्रियान्वयन और मजदूरों के समयबद्ध भुगतान पर पड़ रहा है.