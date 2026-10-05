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रांची में 1.86 लाख पेंशन लाभुकों के खाते में पहुंची सितंबर की राशि, 18.66 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान

सर्वजन पेंशन योजना ( ETV Bharat )

रांचीः जिला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत सितंबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार, प्रथम चरण में जिले के 1 लाख 86 हजार 669 पेंशन लाभुकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से एक-एक हजार रुपये की राशि भेजी गई है. इसके तहत कुल 18 करोड़ 66 लाख 69 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर लाभुकों के खातों में पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई.