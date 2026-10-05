रांची में 1.86 लाख पेंशन लाभुकों के खाते में पहुंची सितंबर की राशि, 18.66 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान
रांची जिला में पेंशन लाभुकों के खाते में सितंबर की राशि भेजी गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 6:37 PM IST
रांचीः जिला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत सितंबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार, प्रथम चरण में जिले के 1 लाख 86 हजार 669 पेंशन लाभुकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से एक-एक हजार रुपये की राशि भेजी गई है. इसके तहत कुल 18 करोड़ 66 लाख 69 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर लाभुकों के खातों में पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई.
जिला में सितंबर महीने के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सबसे अधिक 1 लाख 85 हजार 894 लाभुकों को पेंशन दी गई है. वहीं, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 318 लाभुकों, मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के 454 लाभुकों और मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत तीन ट्रांसजेंडर लाभुकों के खातों में भी पेंशन की राशि भेजी गई है.
प्रशासन के मुताबिक, पेंशन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी गई है. इससे लाभुकों को पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय या अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. सितंबर महीने की राशि के भुगतान के बाद अब उन लाभुकों पर प्रशासन का फोकस है, जिनके खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंच सकी है.
आधार सीडिंग नहीं होने पर अटक सकता है भुगतान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों के बैंक खाते में सितंबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है. आधार सीडिंग नहीं होने की स्थिति में DBT के माध्यम से राशि के हस्तांतरण में परेशानी हो सकती है. प्रशासन ने ऐसे लाभुकों से अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है, ताकि उन्हें सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लगातार मिलता रहे.
सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिले में वृद्धावस्था, आदिम जनजाति, HIV/AIDS पीड़ित और ट्रांसजेंडर लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा रही है. सितंबर महीने में भुगतान की गई राशि में वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों की संख्या सबसे अधिक है. जिला प्रशासन ने कहा है कि जिन लाभुकों को भुगतान नहीं मिला है, वे सबसे पहले अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग की स्थिति की जांच कराएं. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
सितंबर में पेंशन पाने वाले लाभुक
- वृद्धावस्था पेंशन - 1,85,894.
- आदिम जनजाति पेंशन - 318.
- HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति - 454.
- ट्रांसजेंडर पेंशन - 3.
- कुल लाभुक - 1,86,669.
- कुल भुगतान - 18 करोड़ 66 लाख 69 हजार रुपये.
- प्रति लाभुक राशि - 1,000 रुपये.
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