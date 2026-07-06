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गरीबी के कारण कोई बच्चा शिक्षा से न हो वंचित, पे बैक टू सोसाइटी कर रही मदद

गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा और कोचिंग के लिए जांजगीर चांपा में पे बैक टू सोसाइटी बनाई गई है.

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पे बैक टू सोसाइटी जांजगीर चांपा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
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जांजगीर चांपा: जिले के अधिकारी कर्मचारियों ने गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा और कोचिंग कराने के लिए खास पहल की है. डॉ अम्बेडकर एजुकेशन पे बैक टू सोसायटी नाम से एक संस्था बना कर आर्थिक रूप से गरीब प्रतिभावान बच्चों को मदद दी जा रही है. इस संस्था में अब तक 40 अधिकारी कर्मचारी और समाज सेवी शामिल है. संस्था के सदस्यों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रवीण्य सूची में दर्ज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया.

पे बैक टू सोसाइटी से गरीब बच्चों को मिल रही मदद

रविवार को जिले के आडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे कोरिया के एडिशनल कलेक्टर एसपी वैद्य, रिटायर्ड आईएएस दिलीप वासनिकर के साथ कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए. बता दें चार साल पहले एसपी वैद्य की अध्यक्षता में पे बैक टू सोसायटी नाम से संस्था की स्थापना की गई.इसके तहत अब तक जिले के 12 से ज्यादा बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराया गया, उन्हें हॉस्टल उपलब्ध कराया और उनके शिक्षा में आने वाले खर्च का वहन किया जा रहा है.

आर्थिक रूप से गरीब और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉ. अंबेडकर एजुकेशन सोसायटी ऐसी संस्था है जिसमें निरीह और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद मिलती है. हर साल जांजगीर जिले के 10वीं 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया जाता है -एस पी वैद्य, अध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर एजुकेशन सोसायटी

सोसायटी में 40 से ज्यादा सदस्य है. हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करें और उन्हें आर्थिक मदद दे. वर्तमान में 164 बच्चों का पंजीयन हो पाया है. छात्र छात्राएं जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहा है उसे सोसयटी की तरफ से शिक्षा में पूरी मदद की जा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद की जाती है -डॉ एम एम ओग्रे, फाउंडर मेंबर, पे बैक टू सोसायटी जांजगीर

डॉ अम्बेडकर एजुकेशन सोसायटी में बिलासपुर रायपुर और अन्य जिलों के भी समाजसेवी और अधिकारी कर्मचारी जुड़ने लगे है. बिलासपुर से आए समाज सेवी सारंग राव होमने ने बताया कि उन्होंने बिलासपुर में बच्चों के लिए हॉस्टल शुरू किया है, जहां गरीब छात्र छात्राओं के रहने खाने के साथ कोचिंग की व्यवस्था की गई है. इससे गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा पाने में काफी मदद मिल रही है. उन्होंने कहा कि वे अपने इस अभियान को सतत बढ़ाते रहेंगे.

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आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा में मिलती है मदद (ETV Bharat Chhattisgarh)

जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उन्हें कोचिंग दिलाते हैं. टीचर्स को हमारी सोसाएटी पेमेंट करती है-सारंग राव होमने, समाजसेवी बिलासपुर

पे बैक टू सोसाइटी का उद्देश्य

सोसायटी ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया है कि जिस समाज में रह कर उन्हें संविधान से मिले आरक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा और नौकरी मिली है, अब उन अधिकारी कर्मचारी को संगठित होकर समाज को कुछ वापस देने के लिए ये काम किया जा रहा है.

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गरीब प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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