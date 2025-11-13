ETV Bharat / state

पुलिस पर भड़कीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, कहा- 'लाठीचार्ज किया, FIR और जेल भेजने की धमकी दी'

रोहतास: बिहार के रोहतास में बीते रात सासाराम के बाजार समिति के प्रांगण में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम के वज्र गृह के परिसर में जमकर हंगामा हुआ. महागठबंधन के प्रत्याशियों का आरोप था कि स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गया और शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना किसी जांच के स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गया. इसके बाद काराकाट की निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह भी मौके पर गुरुवार अहले सुबह पहुंचीं.

ज्योंति सिंह का पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप: काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि पुलिस- प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई. हमें और अन्य उम्मीदवारों को एफआईआर और जेल भेजने की धमकी तक दी गई. ज्योति सिंह ने कहा कि हम बात कर रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज कर दिया गया. कहां-कहां से लोग वोट करने आते हैं तो क्या उन्हों सवाल करने का भी हक नहीं है. जब हमने सवाल किया तो कहा गया कि एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा.

"हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे. बिना किसी जानकारी के लाठीचार्ज करा दिया गया. एसडीएम साहब फोर्स लेकर आए थे."- ज्योति सिंह, काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी

पुलिस पर भड़कीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (ETV Bharat)

एसपी ने लाठीचार्ज का किया खंडन: वहीं रोहतास के एसपी रौशन कुमार का कहना है कि तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीन को रखा गया है. इसलिए कहीं से भी कोई गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है. वहीं कुछ लोगों द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रहे हैं, उसे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

"लाठीचार्ज की बात बिल्कुल निराधार है. कही किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया. हंगामे की जानकारी मिलने पर अर्धसैनिक बल की टुकड़ी जैसे ही बाजार समिति पर पहुंची कुछ देर के लिए भगदड़ सी मच गई. लोग इसी को लाठीचार्ज से जोड़ रहे हैं लेकिन लाठीचार्ज की घटना पूरी तरह से अफवाह है."- रौशन कुमार,एसपी, रोहतास

'पूरे मामले में बरती गई पारदर्शिता': इधर पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र के EVM के लिए एक ट्रक में स्टील के खाली बक्से अंदर जा रहे थे. क्योंकि मतगणना के बाद इस खाली बक्से में EVM को रखा जाता है, लेकिन वज्र गृह परिसर में प्रवेश करते ही कुछ प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने उसे रोक लिया. इसके बाद हंगामा होने लगा. हंगामा कर रहे लोग तरह-तरह के आरोप लगाने लगे. लेकिन पूरे मामले में पारदर्शिता बरती गई है.

बाजार समिति प्रांगण में कड़ी सुरक्षा (ETV Bharat)

'बक्से थे खाली'- DM: सासाराम समाहरणालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में डीएम उदिता सिंह ने कहा कि जो भी प्रत्याशी वहां पहुंचे, सभी के सामने ट्रक पर लदे स्टील के बक्सों की जांच की गई. सभी बक्सा खाली पाया गया. ऐसे में ट्रक को गेट के पास ही रोक दिया गया. साथ ही संबंधित आरओ से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया है कि किस परिस्थिति में देर शाम ट्रक को स्ट्रांग रूम परिसर में भेजा गया.