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'खुद को जज से बड़ा समझते हैं पवन सिंह', पति के कोर्ट नहीं आने पर भड़कीं ज्योति सिंह

पवन सिंह पर भड़की ज्योति सिंह ( ETV Bharat )

पटना: भोजपुरी स्टार और बीजेपी विधान पार्षद पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. गुरुवार को यूपी के बलिया परिवार न्यायालय में भरण-पोषण से जुड़े मुकदमे की सुनवाई हुई. इस दौरान ज्योति तो कोर्ट में उपस्थित हुईं लेकिन पवन सिंह अदालत में पेश नहीं हुए. हालांकि उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय में उनका पक्ष रखा.

ज्योति सिंह के बयान दर्ज

अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह का दो पृष्ठों का बयान दर्ज किया गया. पिछली सुनवाई में पवन सिंह की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया था, जिसे उनकी ओर से जमा कराया गया था. इसके बावजूद इस बार भी पवन सिंह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए.