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पवन सिंह ने पूरे परिवार और खानदान से रिश्ता तोड़ा, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

पवन सिंह ( ETV Bharat )

पटना: भोजपुरी स्टार सह बीजेपी एमएलसी पवन सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पूरे परिवार और खानदान से हर तरह का रिश्ता खत्म कर लिया है. सहनशक्ति की सीमा टूटने का हवाला देते हुए पवन सिंह ने बेहद भारी मन से यह कठोर कदम उठाया है.

सोशल मीडिया पोस्ट छलका दर्द