पवन सिंह ने पूरे परिवार और खानदान से रिश्ता तोड़ा, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट
Pawan Singh Family Controversy: पवन सिंह ने सहनशक्ति टूटने का हवाला देते हुए अपने परिवार और खानदान से रिश्ता खत्म कर लिया है. रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : November 29, 2026 at 3:46 PM IST
पटना: भोजपुरी स्टार सह बीजेपी एमएलसी पवन सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पूरे परिवार और खानदान से हर तरह का रिश्ता खत्म कर लिया है. सहनशक्ति की सीमा टूटने का हवाला देते हुए पवन सिंह ने बेहद भारी मन से यह कठोर कदम उठाया है.
सोशल मीडिया पोस्ट छलका दर्द
पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी मां और बड़े भाई के साथ एक तस्वीर साझा कर यह जानकारी दी है. इस पोस्ट ने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि इस कठोर निर्णय के पीछे क्या वजह रही, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है. लेकिन उनके हर शब्द में एक गहरी पीड़ा साफ झलकती है.
मां और बड़े भाई को रखा दिल के सबसे करीब
पूरे खानदान से नाता तोड़ने के बावजूद पवन सिंह ने एक बेहद भावुक बात भी लिखी है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी मां और बड़े भाई रानू सिंह को इस विवाद से अलग रखते हुए अपने दिल के सबसे करीब रखा है. पवन ने साफ कहा कि उन्हें जन्म देने वाली मां और बड़े भाई के लिए उनकी जान हमेशा हाजिर है.
"बर्दास्त का सीमा पार होने के बाद बहुत दुखी होके पोस्ट कर रहा हूं. आप सभी भोजपुरिया समाज से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और बता रहा हूं कि मेरा मेरे पूरे परिवार से और खानदान से आज और अभी से कोई रिश्ता नहीं है. मेरी मां और मेरा सबसे बड़ा भाई रानू सिंह उसके लिए जब तक ज़िंदा हूं जान हाजिर है." -पवन सिंह, भोजपुरी अभिनेता व बीजेपी एमएलसी
पवन सिंह की कामयाबी जितनी ऊंची है, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही अस्थिर रहा है. मुंबई में पहली पत्नी के निधन के सदमे से उबरने के बाद उन्होंने ज्योति सिंह के साथ नई शुरुआत की थी, लेकिन यह रिश्ता अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है. दोनों के बीच लंबे समय से तलाक की प्रक्रिया चल रही है.
यूजर ने दिखाया आईना
पवन सिंह के पोस्ट पर प्रशंसकों ने एक बड़े बुजुर्ग की तरह उन्हें जीवन की सच्चाई का आईना भी दिखाया है. इस भावुक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया है.
एक यूजर ने बेहद मर्मस्पर्शी बात लिखते हुए कहा कि जीवन में चाहे जितनी भी दौलत और शोहरत कमा ली जाए, लेकिन एक उम्र के बाद बाहरी दुनिया साथ छोड़ देती है और आखिर में सिर्फ परिवार के लोग ही असली सहारा बनते हैं.
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