'अक्षरा सिंह मेरा बाबू है.. दिल से Sorry!' पवन सिंह ने मांगी माफी, पूछा- 'फिर साथ आए हमारी जोड़ी?'
मुंगेर में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को अपना बाबू बताया, माफी मांगी और दर्शकों से पूछा कि क्या वे फिर साथ आएं. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : October 19, 2026 at 9:25 AM IST
मुंगेर: भोजपुरी सिनेमा के फेमस कलाकार एवं बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने मुंगेर में दुर्गा पूजा महोत्सव के मंच से कुछ ऐसा कहा, जिसने उनके प्रशंसकों के बीच अक्षरा सिंह के साथ उनकी पुरानी जोड़ी की चर्चा फिर तेज कर दी. बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के कल्याणपुर में मां बड़ी दुर्गा महारानी के दरबार में आयोजित 'सुपरस्टार नाइट्स' के दौरान पवन सिंह ने अक्षरा सिंह का जिक्र किया, उनके प्रति अपनापन जताया और पुरानी बातों के लिए माफी भी मांगी.
'अक्षरा सिंह मेरा बाबू ..' पवन सिंह के अंदाज पर बजीं तालियां
मंच पर प्रस्तुति के दौरान पवन सिंह ने अक्षरा सिंह का नाम लेते हुए कहा, 'अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, मेरा बेटा है.' उन्होंने अक्षरा के माता-पिता के प्रति भी सम्मान जताया. उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिक्रिया दी. भोजपुरी संगीत के प्रशंसकों के लिए यह पल इसलिए खास रहा, क्योंकि दोनों कलाकारों की जोड़ी अतीत में काफी चर्चा में रही है.
'अगर गलती हुई है तो दिल से सॉरी'
पवन सिंह ने मंच से कहा कि अगर उनकी किसी बात या व्यवहार से अक्षरा सिंह के माता-पिता को कभी दुख पहुंचा हो, तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो वह उसके लिए सॉरी बोलते हैं. उनके इस सार्वजनिक बयान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा.
'कौन-कौन चाहता है कि हमारी जोड़ी फिर बने?'
पवन सिंह ने केवल माफी मांगने तक अपनी बात सीमित नहीं रखी. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि कौन-कौन अक्षरा सिंह और उन्हें फिर से एक साथ देखना चाहता है. इस सवाल पर पंडाल में मौजूद कई दर्शकों ने हाथ उठाकर और तालियां बजाकर अपना उत्साह जाहिर किया. इस प्रतिक्रिया ने दोनों कलाकारों की जोड़ी को लेकर चर्चा को एक बार फिर हवा दे दी.
"अक्षरा सिंह मेरा बाबू है, मेरा बेटा है... उनके पिताजी हमारे भइया हैं, उनकी माताजी मेरी भाभी हैं. मैंने सॉरी बोला ना... अब एक बार चारों तरफ ताली बजाओ. आपमें से कौन-कौन चाहता है कि अक्षरा सिंह और मेरी जोड़ी फिर से एक साथ आ जाए?"- पवन सिंह, भोजपुरी एक्टर एवं सिंगर
अक्षरा सिंह के देवी गीत पर भी पवन सिंह ने दी प्रस्तुति
कार्यक्रम में भक्ति और मनोरंजन का भी अनूठा संगम देखने को मिला. पवन सिंह ने देवी गीतों और भजनों से माहौल को भक्तिमय बनाया. इसी दौरान अक्षरा सिंह से जुड़े एक लोकप्रिय देवी गीत पर उनकी प्रस्तुति ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. गीत-संगीत के बीच अक्षरा का जिक्र और फिर दोनों की जोड़ी को लेकर सवाल कार्यक्रम के चर्चित पलों में शामिल हो गए.
250 फीट ऊंचे ट्विन टावर के बीच सजा मंच उमड़े हजारों दर्शक
कल्याणपुर में मां बड़ी दुर्गा महारानी के दरबार में करीब 250 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया गया है, जो मलेशिया के पेट्रोनास ट्विन टावर की तर्ज पर बनाया गया है. करीब 350 साल पुरानी पूजा परंपरा के बीच आयोजित इस महोत्सव में पवन सिंह की प्रस्तुति और गोरखपुर के सांसद व अभिनेता रवि किशन की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बनाया.
क्या फिर साथ नजर आएंगे पवन सिंह और अक्षरा सिंह?
पवन सिंह के बयान के बाद प्रशंसकों के बीच यह सवाल चर्चा में है कि क्या भोजपुरी सिनेमा की यह चर्चित जोड़ी भविष्य में फिर साथ दिखाई देगी. हालांकि, कार्यक्रम में दोनों कलाकारों के दोबारा साथ काम करने की कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई. फिलहाल, पवन सिंह की माफी और दर्शकों से किया गया उनका सवाल ही इस आयोजन की सबसे चर्चित बातों में शामिल रहा.
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