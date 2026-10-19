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'अक्षरा सिंह मेरा बाबू है.. दिल से Sorry!' पवन सिंह ने मांगी माफी, पूछा- 'फिर साथ आए हमारी जोड़ी?'

'अगर गलती हुई है तो दिल से सॉरी' ( ETV Bharat )

'अक्षरा सिंह मेरा बाबू ..' पवन सिंह के अंदाज पर बजीं तालियां