पवन खेड़ा बोले, 'सामूहिक लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, इसके लिए संगठनात्मक एकजुटता की जरूरत'

उदयपुर: शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के शुक्रवार को पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठनात्मक एकजुटता और स्पष्ट सामूहिक लक्ष्य की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस के भीतर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक सामूहिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का साझा लक्ष्य राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है. इसके लिए हर स्तर पर मजबूत संगठनात्मक एकजुटता की जरूरत है.

'ऐसे तय होता है अध्यक्ष': पवन खेड़ा ने पार्टी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि अब जिलाध्यक्ष दिल्ली से थोपे नहीं जाएंगे. बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की सहमति और समर्थन के आधार पर ही नेतृत्व तय होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें कोई कमी है. संगठन में पद मिलना और न मिलना परिस्थितियों, आवश्यकताओं और सामूहिक निर्णयों पर निर्भर करता है, न कि किसी की योग्यता पर.