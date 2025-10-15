ETV Bharat / state

पवन खेड़ा ने आरएसएस के ट्रैनिंग कैंप में यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर संघ पर खड़े किए सवाल

आखिर क्या है जो छुपाना चाहते हैं?: उन्होंने कहा, जो संघ प्रमुख हर बात पर भाषण देते हैं. वे इस मुद्दे पर चुप हैं. पीएम मोदी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सिक्का और डाक टिकट जारी करते हैं. उनका भी मुंह नहीं खुलता है. वो भी प्रचारक रहे हैं. हम बार-बार यह सवाल उठाते हैं यह गैर पंजीकृत संगठन गैर जिम्मेदाराना काम में लिप्त होगा. तभी तो इतना संदिग्ध है. तभी पंजीकृत नहीं करवाया जाता. इसीलिए मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखता. अपने अकाउंट भी सब्मिट नहीं करता. यह क्यों इतना पर्दाधारी है. क्यों इतना छुपाना पड़ रहा है. क्या छुपाने को है? हम यही सवाल पूछते हैं.

संघ को लेकर लोगों में गलतफहमी: वे बोले, आज भी लोगों के मन में यह गलतफहमी है कि संघ में कुछ अच्छा सिखाया जाता है. अब लोगों को सब समझ में आ रहा है. केरल में चार साल के बच्चे को उसके पिता ने शाखा में इस उम्मीद से भेजा कि कुछ सीखेगा. वह बच्चा 20-22 साल तक अपने अवसाद से लड़ा. इससे बाहर निकलने की भी कोशिश की. उन्होंने आरोप लगाया कि वह अवसाद में इसलिए गया, क्योंकि बचपन से ही उसका यौन शोषण आरएसएस के ट्रैनिंग कैंप में हो रहा था.

जयपुर: कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा बुधवार को जयपुर दौरे पर रहे. यहां पीसीसी वॉर रूम में उन्होंने मीडिया से बातचीत में जैसलमेर में बस हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. वहीं, हरियाणा में सीनियर आईपीएस अधिकारी के आत्महत्या मामले को लेकर भी भाजपा पर सवाल खड़े किए. बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है. केरल में एक युवक द्वारा आरएसएस की शाखा में यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उन्होंने संघ पर सवाल खड़े किए.

बस हादसे की घटना पर उठाए सवाल: उन्होंने दावा किया कि राजस्थान ही नहीं बल्कि कई राज्यों में देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्टर कांग्रेस की सरकारें तैयार करके गई हैं. उनका रखरखाव तक नहीं किया जाता है. यह बहुत गंभीर सवाल है. 20 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली जाए. यह अफसोस की बात है. लोगों को समय पर उपचार नहीं मिलना भी एक गंभीर सवाल है.

बिहार में महागठबंधन में सब ठीक: बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा, महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है. हम सुचारू रूप से टिकटों की घोषणा बहुत जल्दी करेंगे. न कांग्रेस इतनी कमजोर है कि हारने वाली सीटें ले लेगी और न ही आरजेडी इतनी गैर जिम्मेदाराना है कि हमें हारने वाली सीटें देगी. दोनों पार्टियों के संबंध बहुत अच्छे हैं. उन्होंने कहा टिकट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. पहले भी ईमानदारी से सीटें मांगते थे और ईमानदारी से सीटें मिलती थी. इस बार भी बहुत जल्दी सीटों की घोषणा होगी.

जांच एजेंसियों-चुनाव आयोग पर भी सवाल: चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव पर आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह तो हम सब देख रहे हैं कि पूरे 11 साल का इतिहास है. सभी जांच एजेंसियों का गठबंधन भाजपा से दिखता है. ऐसा पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ. सभी जांच एजेंसियां सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं. चुनाव आयोग की स्थिति भी हमारे सामने है. उन्होंने नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सवाल राजनीतिक दल उठा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हैं और उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं. सवाल पूछने पर डराया-धमकाया जाता है. इससे साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता की नीयत क्या है.

राजस्थान में विरोध की आवाज दबा रहे: एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान निर्भीक प्रदेश है. विनोद जाखड़ हमारी पार्टी के युवा नेता हैं. वो डरने वाले नहीं हैं. लेकिन राजस्थान और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह आवाजों को दबाया जा रहा है.