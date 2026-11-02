ETV Bharat / state

जैसलमेर में पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर हमला, बोले- घुसपैठियों के नाम पर 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे

जैसलमेर एयरपोर्ट पर सांसद पवन खेड़ा ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कर्नाटक से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा सोमवार को दिल्ली से फ्लाइट के जरिए जैसलमेर पहुंचे. वे यहां रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने आए हैं. जैसलमेर एयरपोर्ट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर और पार्टी प्रवक्ता विकास व्यास ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान खेड़ा ने SIR प्रक्रिया, कथित वोट चोरी और देश के राजनीतिक हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा.