जैसलमेर में पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर हमला, बोले- घुसपैठियों के नाम पर 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे
पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं.
Published : November 2, 2026 at 5:05 PM IST
जैसलमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कर्नाटक से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा सोमवार को दिल्ली से फ्लाइट के जरिए जैसलमेर पहुंचे. वे यहां रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने आए हैं. जैसलमेर एयरपोर्ट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर और पार्टी प्रवक्ता विकास व्यास ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान खेड़ा ने SIR प्रक्रिया, कथित वोट चोरी और देश के राजनीतिक हालात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा.
एसआईआर के नाम पर सरकार का झूठ उजागर: पवन खेड़ा ने कहा कि देश का बच्चा-बच्चा चाहता है कि वोट चोरी रुके. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर नए मतदाताओं को सूची से बाहर रखा जा रहा है और करीब 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सूची से हटाने की बात कही जा रही है, जबकि पूरी प्रक्रिया में महज 1600 घुसपैठिए मिले हैं और वे भी नेपाल के बताए जा रहे हैं. खेड़ा ने कहा कि अब सरकार का झूठ और कथित वोट चोरी सामने आ गई है. यह लड़ाई अब चुनाव से आगे बढ़कर लोकतंत्र, संविधान, नागरिकता और आमजन के अधिकारों को बचाने की हो गई है.
संसदीय समिति की बैठक को बताया महत्वपूर्ण: रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की जैसलमेर में होने वाली बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर इस तरह की चर्चा महत्वपूर्ण है. रक्षा मंत्रालय बेहद अहम मंत्रालय है और बैठक में जिन विषयों पर मंत्रणा होगी, उनके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा.
रामलीला मैदान की रैली पर भाजपा को घेरा: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर भाजपा की टिप्पणियों पर खेड़ा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यदि रैली में भीड़ नहीं थी, तो भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे उनकी घबराहट साफ नजर आती है. उन्होंने दावा किया कि रैली में उमड़ी भीड़ पूरी दिल्ली ने देखी. इससे दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा हुआ और कई लोग दिवाली की खरीदारी के लिए दिल्ली में रुके हुए हैं. अमित शाह की हैदराबाद में पदयात्रा को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इस पदयात्रा से वहां के व्यापारियों को क्या फायदा होगा या नुकसान.
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