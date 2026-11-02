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Chhattisgarh Foundation Day 2026: पवन दीवान की आंखों में छत्तीसगढ़ बनने का स्वप्न था और इसके लिए लगातार संघर्ष किया-डॉ. देवधर महंत

पवन दीवान, छत्तीसगढ़ आंदोलन के हीरो ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात जब भी आएगी, उन महान लोगों का नाम जरूर लिया जाएगा, जिन्होंने अलग राज्य का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया. इन्हीं में एक प्रमुख नाम संत पवन दीवान का भी आता है. संत, साहित्यकार, कवि और राजनेता के रूप में वो छत्तीसगढ़ की पहचान और स्वाभिमान के लिए लंबा संघर्ष किया. उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ के किसानों की पीड़ा, यहां के लोगों का शोषण और विकास की उम्मीद साफ नजर आती थी. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में लोग कहते थे- 'पवन नहीं आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है.' उनकी एक चर्चित पंक्ति 'हर जवान जब हो जाएगा दीवाना, छत्तीसगढ़ बन जाएगा तेलंगाना' अलग राज्य की मांग का बुलंद नारा बन गई थी.

कवि सम्मेलन से शुरू हुआ सफर फिर जुड़ गए छत्तीसगढ़ आंदोलन से संत पवन दीवान को करीब से जानने वाले डॉ. देवधर महंत के मुताबिक सन 1971 में बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में आयोजित एक कवि सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी. कविता के माध्यम से शुरू हुआ परिचय धीरे-धीरे मित्रता और फिर छत्तीसगढ़ आंदोलन से जुड़ाव में बदल गया. पवन दीवान अपनी कविताओं, भाषणों और भागवत प्रवचनों के माध्यम से लोगों को छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से अवगत कराते थे. उनकी आवाज में क्षेत्र के लोगों की पीड़ा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश होता था. पवन दीवान का मानना था कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहां के लोग गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं. किसान मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उन्हें उचित अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पातीं.