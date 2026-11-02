Chhattisgarh Foundation Day 2026: पवन दीवान की आंखों में छत्तीसगढ़ बनने का स्वप्न था और इसके लिए लगातार संघर्ष किया-डॉ. देवधर महंत
कवि एवं साहित्यकार देवधर महंत कहते हैं कि पवन दीवान को उस दौर में लोग कहते थे- 'पवन नहीं आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 10:22 AM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात जब भी आएगी, उन महान लोगों का नाम जरूर लिया जाएगा, जिन्होंने अलग राज्य का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया. इन्हीं में एक प्रमुख नाम संत पवन दीवान का भी आता है. संत, साहित्यकार, कवि और राजनेता के रूप में वो छत्तीसगढ़ की पहचान और स्वाभिमान के लिए लंबा संघर्ष किया. उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ के किसानों की पीड़ा, यहां के लोगों का शोषण और विकास की उम्मीद साफ नजर आती थी. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में लोग कहते थे- 'पवन नहीं आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है.' उनकी एक चर्चित पंक्ति 'हर जवान जब हो जाएगा दीवाना, छत्तीसगढ़ बन जाएगा तेलंगाना' अलग राज्य की मांग का बुलंद नारा बन गई थी.
कवि सम्मेलन से शुरू हुआ सफर फिर जुड़ गए छत्तीसगढ़ आंदोलन से
संत पवन दीवान को करीब से जानने वाले डॉ. देवधर महंत के मुताबिक सन 1971 में बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में आयोजित एक कवि सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी. कविता के माध्यम से शुरू हुआ परिचय धीरे-धीरे मित्रता और फिर छत्तीसगढ़ आंदोलन से जुड़ाव में बदल गया. पवन दीवान अपनी कविताओं, भाषणों और भागवत प्रवचनों के माध्यम से लोगों को छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से अवगत कराते थे. उनकी आवाज में क्षेत्र के लोगों की पीड़ा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश होता था. पवन दीवान का मानना था कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहां के लोग गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं. किसान मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उन्हें उचित अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पातीं.
देवधर महंत बताते हैं कि पवन दीवान का संन्यास लेना भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण फैसला था. उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और अस्मिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. उनका अधिकांश जीवन सामाजिक जागरूकता और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को मजबूत करने में बीता.
डॉ. खूबचंद बघेल के आंदोलन को दी नई ताकत
पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को आगे बढ़ाने में डॉ. खूबचंद बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ के माध्यम से अलग राज्य की आवाज उठाई थी. बाद में पवन दीवान ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के माध्यम से चुनाव भी लड़ा. जनसभाओं, कविताओं, भागवत कथाओं और आंदोलनों के जरिए अलग राज्य की मांग को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया.
भागवत कथा में भी गूंजती थी अलग छत्तीसगढ़ की आवाज
पवन दीवान की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे धर्म और सामाजिक जागरूकता को साथ लेकर चलते थे. उनके भागवत प्रवचनों में छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय संस्कृति को विशेष स्थान मिलता था. धार्मिक प्रसंगों के बीच वे छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं, उनके अधिकारों और अलग राज्य की जरूरत पर भी अपनी बात रखते थे. इस तरह उन्होंने धार्मिक मंच को भी जनजागरण का माध्यम बनाया.
राजनीति में भी दिखाई ताकत, मुख्यमंत्री को चुनाव में हराया
पवन दीवान ने सामाजिक आंदोलन के साथ राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई. वर्ष 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने पंचायत एवं समाज सेवा राज्य मंत्री और जेल मंत्री जैसे पदों पर जिम्मेदारी निभाई. वे दो बार सांसद भी बने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया. पवन दीवान मे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना भी दिखाई देती थी. वे छत्तीसगढ़ की धरती पर रहने वाले सभी लोगों को समान मानते थे.
हिन्दू भाई ला करंव जय राम, मुस्लिम भाई ला करंव सलाम,धरती बर तो सबो बरोबर, का हाथी का चांटी रे भइय्या, इन पंक्तियों के जरिए वे बताते थे कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता में है.
छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के इतिहास में हमेशा याद रहेंगे पवन दीवान
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. यह वह सपना था, जिसे साकार करने के लिए पवन दीवान जैसे अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया. आज छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर चुका है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर संत पवन दीवान का संघर्ष और योगदान एक बार फिर याद किया जा रहा है. उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को जगाया, भागवत प्रवचनों से सामाजिक चेतना पैदा की और राजनीति के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद की. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अपनी माटी, भाषा और संस्कृति के प्रति समर्पण किसी आंदोलन को कितनी बड़ी ताकत दे सकता है.
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