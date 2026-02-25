ETV Bharat / state

आश्रित कोटे में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, एकल पीठ के आदेश पर दो जजों की खंडपीठ ने लगाई रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सहानुभूति के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मेरठ के अनिरुद्ध यादव की विशेष अपील पर दिया है.

विशेष अपील पर बहस करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता शिवम यादव एवं हिमांशु बंसल ने कहा कि चार सितंबर 2000 एवं 15 फरवरी 2013 के शासनादेशों को उनकी वैधता पर स्पष्ट और प्रत्यक्ष चुनौती दिए बिना असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता. खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी वैधानिक नियम या शासनादेश को तब तक असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसकी विधिक वैधता को विधिवत चुनौती न दी गई हो.

खंडपीठ ने इसी आधार पर एकल पीठ के निर्णय के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई. इस अंतरिम आदेश के बाद उक्त शासनादेशों के तहत निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में सहानुभूति के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का मार्ग पुनः प्रशस्त हो गया है.

प्रदेश सरकार ने उक्त शासनादेशों से मृतक आश्रित कोटे में बतौर शिक्षक नियुक्ति देने का प्रावधान कर रखा है यदि आवेदक योग्यताएं पूरी करता हो. एकल पीठ ने शासनादेशों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिससे पात्र अभ्यर्थियों की मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक के रूप में नियुक्तियां बाधित हो गई थीं.