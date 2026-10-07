ETV Bharat / state

UP की वो ऐतिहासिक धरोहर, जहां अध्यात्म की खोज में आए थे स्वामी विवेकानंद, आज खुद खो रही अपनी पहचान

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर के कुर्था क्षेत्र में गंगा नदी के पावन तट पर स्थित पवहारी बाबा आश्रम अध्यात्म सेवा और भारतीय संत परंपरा का एक अद्भुत केंद्र है. मान्यता के अनुसार पवहारी बाबा यहां सालों तक कठिन साधना की थी. उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति और लोक कल्याण को समर्पित था. उन्होंने इस आश्रम से ही समाज सेवा और एक अनूठी परंपरा की शुरुआत की थी. पवहारी बाबा हवा का आहार करके जीवित रहते थे, जिस कारण उन्हें पवहारी बाबा कहा जाता था.

नौ वर्ष की उम्र में गाजीपुर पहुंचे थे बाबा: पवहारी बाबा का संबंध जौनपुर जिले के प्रेमपुर गांव से बताया जाता है. बाल्यावस्था में वे अपने बड़े भाई के साथ नौ वर्ष की उम्र में गाजीपुर पहुंचे. उस समय गंगा के किनारे का यह इलाका आज की तरह आबाद नहीं था. घने जंगल और शांत प्राकृतिक वातावरण के बीच उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया. आगे चलकर पवहारी बाबा ने गंगा किनारे अपना आश्रम और भूमिगत साधना-कक्ष विकसित किया. स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए पवहारी बाबा के जीवन-वृत्त में भी उनके बचपन में गाजीपुर आने, अध्ययन करने और बाद में योग-साधना के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा का उल्लेख मिलता है.

स्थानीय स्तर पर सामने आ रही तस्वीर में सड़क, बिजली, स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं दिखाई देती हैं. यही विरोधाभास इस पूरी कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है.

इस आश्रम का ऐतिहासिक महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम जनवरी 1890 के दौर में जाते हैं. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, 1890 में स्वामी विवेकानंद पवहारी बाबा की ख्याति सुनकर और उनसे प्रेरणा लेने के लिए खुद गाजीपुर आए थे, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जिस स्थल की पहचान देश के महान संत स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों और पवहारी बाबा की साधना परंपरा से जुड़ी है, उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है?

गंगा किनारे बसे गाजीपुर के कुर्था क्षेत्र में स्थित पवहारी बाबा आश्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उन्नीसवीं सदी के संत पवहारी बाबा की साधना, त्याग और सेवा परंपरा से जुड़ा ऐसा स्थान है, जिसका संबंध स्वामी विवेकानंद के गाजीपुर प्रवास से भी रहा है.

स्वामी विवेकानंद बाबा का उल्लेख अपने लेखन में किया: उनकी कठोर साधना और अत्यंत अल्प आहार के कारण उन्हें ‘पवहारी’ बाबा कहा जाने लगा. स्वामी विवेकानंद ने भी उनके जीवन, विनम्रता और आध्यात्मिक साधना का उल्लेख अपने लेखन में किया है. यही वह साधना भूमि थी, जिसकी ख्याति धीरे-धीरे गाजीपुर से बाहर तक पहुंची और बाद में देश के आध्यात्मिक इतिहास में इसका उल्लेख होने लगा.

पवहारी बाबा आश्रम—एक परिचय (Photo Credit: ETV Bharat)

किया गया था तीन दिवसीय भंडारे का आयोजन: पवहारी बाबा के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं आज भी स्थानीय लोगों और आश्रम परंपरा में सुनाई जाती हैं. इनमें सबसे चर्चित प्रसंग विशाल भंडारे से जुड़ा है. आश्रम की परंपरा के अनुसार, बाबा के जीवन के अंतिम दौर में मंदिर में देव प्रतिमाओं की स्थापना के अवसर पर तीन दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया था. बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं के जुटने की बात कही जाती है.



इसी दौरान भंडारे में घी समाप्त हो गया. इसके बाद बाबा ने गंगाजल लाने के लिए कहा. मान्यता है कि कढ़ाई में गंगाजल डालने के बाद वह घी में परिवर्तित हो गया और भंडारा पूरा हुआ. इस प्रसंग के साथ एक और परंपरा जुड़ी है.

आयोजन समाप्त होने के बाद पवहारी बाबा ने उतना ही घी, पीतांबरी और चुनरी मां गंगा को अर्पित कर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई किए थे कहा जाता है कि इस दौरान प्रभारी बाबा ने कहा कि बहन बेटियों से लिया गया उधर अपने पास नहीं रखा जाता है. जिसके बाद उन्होंने मां गंगा से लिए गए उधर घी को वापस पीतांबरी चुनरी और घी को वापस किया थे.



1890 में गाजीपुर पहुंचे स्वामी विवेकानंद: जनवरी 1890 में स्वामी विवेकानंद जी पवहारी बाबा से मिलने उनके आश्रम गाजीपुर पहुंचे. उनके पत्रों में गाजीपुर प्रवास और पवहारी बाबा से मिलने की उनकी इच्छा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. 21 जनवरी 1890 के पत्र में उन्होंने लिखा कि गाजीपुर आने का उद्देश्य पवहारी बाबा से मिलना था. कुछ दिन बाद 4 फरवरी के पत्र में उन्होंने बाबा से मुलाकात होने की जानकारी दी और उन्हें महान संत बताया.

पवहारी बाबा का गाजीपुर से संबंध (Photo Credit: ETV Bharat)

विवेकानंद पवहारी बाबा से इतने प्रभावित हुए कि कुछ समय उनके सान्निध्य में रहने और उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने की इच्छा भी व्यक्त की. हालांकि बाद में उन्होंने अपने गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु बनाए रखने का निर्णय लिया. इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि आगे चलकर विवेकानंद ने स्वयं पवहारी बाबा के जीवन पर लेख लिखा. इस प्रकार गाजीपुर का यह आश्रम विवेकानंद के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा से सीधे जुड़ा ऐतिहासिक स्थल बन गया.

ऐतिहासिक अशोक वृक्ष और साधना की स्मृतियां: आश्रम परिसर में मौजूद पुराना अशोक वृक्ष स्थानीय स्तर पर विशेष आकर्षण का केंद्र है. इसे करीब 300 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसे स्वामी विवेकानंद के आश्रम प्रवास की स्मृतियों से जोड़कर देखा जाता है. स्थानीय परंपरा के अनुसार, विवेकानंद आश्रम में आकर इसी परिसर में समय बिताते थे और पवहारी बाबा के दर्शन तथा संवाद की प्रतीक्षा करते थे.



विवेकानंद के उपलब्ध पत्रों से यह जरूर प्रमाणित होता है कि वे गाजीपुर में पवहारी बाबा से मिलने के लिए कई दिनों तक रुके और बाबा से मुलाकात के बाद भी कुछ समय गाजीपुर में रहने की बात लिखी. आज यही 300 साल पुराना अशोक का वृक्ष आश्रम की ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा है, लेकिन इसकी स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर संरक्षण की चिंता भी सामने आती है. वृक्ष के चबूतरे के क्षतिग्रस्त होने और आसपास झाड़-झंखाड़ उगने की शिकायतें बताती हैं कि विरासत को सिर्फ इतिहास बताने से नहीं, बल्कि जमीन पर संरक्षित करने की भी जरूरत है.

आश्रम की मौजूदा चुनौतियां (Photo Credit: ETV Bharat)

गंगा किनारे स्थित होने के बावजूद आश्रम परिसर में कभी पानी की समस्या सामने आई थी. आश्रम से जुड़ी परंपरा के अनुसार, इसी समस्या के समाधान के लिए पवहारी बाबा ने स्वयं श्रम करते हुए परिसर में कुएं की खुदाई की थी.इस कुएं के पानी का उपयोग मंदिर में भोग बनाने, प्रसाद तैयार करने और संतों के दैनिक उपयोग के लिए किया जाता था. यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पवहारी बाबा के जीवन-दर्शन से जुड़ा प्रतीक माना जाता है.जहां साधना के साथ श्रम, सेवा और आत्मनिर्भरता को भी महत्व दिया गया. आज भी परिसर में मौजूद यह ऐतिहासिक कुआं उस दौर की स्मृतियों को अपने भीतर समेटे हुए है.

विवेकानंद का गाजीपुर प्रवास (Photo Credit: ETV Bharat)

इतिहास और आस्था से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण विरासत होने के बावजूद वर्तमान में आश्रम की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चिंता का विषय बना हुआ है. स्थानीय जानकारी के अनुसार, कुछ वर्ष पहले पर्यटन विभाग की ओर से करीब 65 से 70 लाख रुपये की लागत से पार्क, संपर्क मार्ग और 20 सौर ऊर्जा वाली बत्तियां लगाई गई थी. लेकिन वर्तमान में इन सुविधाओं के रख-रखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं.बताया जा रहा है कि लगने के एक-दो महीने बाद ही सभी 20 सौर ऊर्जा की लगी बत्तियां बंद हो गईं. पार्क तक पहुंचने वाले संपर्क मार्ग कई जगह टूट चुके हैं और सड़क के हिस्से धंस गए हैं. ऐतिहासिक अशोक वृक्ष का चबूतरा भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है. इसके आसपास झाड़-झंखाड़ उगने से परिसर के रख-रखाव की स्थिति सामने आती है. इसके अलावा सुरक्षा दीवार में दरारें और गंगा की ओर जाने वाली सीढ़ियों के जर्जर होने की शिकायत भी है.

पवहारी बाबा का गाजीपुर से संबंध (Photo Credit: ETV Bharat)

पवहारी बाबा आश्रम का महत्व केवल स्थानीय श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है. बाबा और स्वामी विवेकानंद से जुड़े इतिहास के कारण यह स्थल आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. इसके बावजूद दूर-दराज से आने वाले साधु-संतों, भिक्षुओं और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित रात्रि विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आती है. स्वच्छ पेयजल, शौचालय और नियमित साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं.

यानी एक तरफ यहां आने वाले लोगों के सामने करीब डेढ़ सदी पुरानी आध्यात्मिक विरासत है, तो दूसरी तरफ वर्तमान में उन्हें ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखाई देती है, जो किसी भी धार्मिक या पर्यटन स्थल के लिए आवश्यक मानी जाती हैं.



कॉर्नवालिस मकबरे के संरक्षण से आश्रम तक सवाल: गाजीपुर में ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो गंगा किनारे स्थित लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी महत्वपूर्ण विरासत स्थल है. वहीं पवहारी बाबा आश्रम की पहचान एक अलग तरह की विरासत से है. यह स्थल संत परंपरा, साधना और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है.



पवहारी बाबा की ऐतिहासिक पहचान को लेकर उपलब्ध सामग्री में उनके गाजीपुर प्रवास, भूमिगत साधना-कक्ष और स्वामी विवेकानंद पर पड़े प्रभाव का विस्तृत उल्लेख मिलता है. ऐसे में सवाल यह नहीं है कि किस स्थल को अधिक महत्व दिया जाए, बल्कि सवाल यह है कि गाजीपुर की अलग-अलग ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासतों का संरक्षण किस तरह किया जाए.

आश्रम की लोकपरंपराएं और स्मृतियां (Photo Credit: ETV Bharat)

पवहारी बाबा आश्रम को पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की चर्चाएं पहले भी सामने आती रही हैं. उपलब्ध स्रोतों में इसे उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ने का उल्लेख मिलता है. गाजीपुर का पवहारी बाबा आश्रम एक ऐसा स्थल है, जहां पवहारी बाबा की साधना, उनकी सेवा परंपरा, स्वामी विवेकानंद का 1890 का प्रवास और स्थानीय धार्मिक मान्यताएं एक साथ दिखाई देती हैं.एक ओर वह इतिहास है, जिसमें विवेकानंद जैसे महापुरुष पवहारी बाबा के दर्शन के लिए गाजीपुर में रुके और बाद में उनके जीवन पर लिखा. दूसरी ओर आज की तस्वीर है, जिसमें सौर बत्तियां बंद, संपर्क मार्ग जर्जर, ऐतिहासिक वृक्ष का चबूतरा क्षतिग्रस्त, सुरक्षा दीवार में दरारें और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आती हैं.

यह भी पढ़ें: Explainer: सड़कों पर चलता-फिरता ताबूत बनीं अवैध स्लीपर बसें, आंकड़े ही दे रहे गवाही!

यह भी पढ़ें: यूपी के इस गांव में 200 साल पुरानी 24 हवेलियां, जानिए क्या है इतिहास