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पेवर ब्लॉक घोटाला : दोषी आठ सब इंजीनियर से होगी रिकवरी, विधायक बोले मामले में हो बर्खास्तगी, पार्षदों ने करोड़ों के घोटाले का लगाया आरोप

भिलाई निगम में पेवर ब्लॉक घोटाला में आठ सब इंजीनियर दोषी पाए गए हैं. जिन पर कार्रवाई की मांग की गई है.अतुल शर्मा की रिपोर्ट

Recovery in paver block scam
पेवर ब्लॉक घोटाला में रिकवरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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भिलाई : भिलाई नगर निगम में करोड़ों के पेवर ब्लॉक घोटाले को लेकर घमासान तेज हो गया है. पीडब्ल्यूडी की उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट में निगम के 8 सब इंजीनियरों को सीधे तौर पर दोषी पाया गया है. जिनमें से 8 अधिकारियों से लगभग 16 लाख रुपए की रिकवरी तय की गई है. रिपोर्ट आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया है.

एक दूसरे पर आरोपों की बौछार

वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने केवल रिकवरी को नाकाफी बताते हुए सभी दोषी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है.वहीं पार्षद संतोष मौर्य ने इसे 45 करोड़ से अधिक का घोटाला बताते हुए ठेका एजेंसी और महापौर पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है.

पेवर ब्लॉक घोटाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि बर्खास्तगी नहीं हुई तो आगामी शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा गूंजेगा और शहरभर में दोषी इंजीनियरों के पोस्टर लगाए जाएंगे- रिकेश सेन, विधायक

multi crore scam in bhilai
दोषी आठ इंजीनियर्स से होगी रिकवरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घोटाला 45 करोड़ से अधिक का है, कई फाइलें गायब करा दी गई हैं और इसमें ठेका एजेंसी जिम्मेदार हैं, इसलिए एजेंसी पर एफआईआर और रिकवरी होनी चाहिए -संतोष मौर्य, पार्षद

दूसरी ओर महापौर नीरज पाल ने असंतुष्ट होने पर दोबारा जांच कराने की बात कही है, जबकि निगमायुक्त सुरुचि सिंह का कहना है कि नोटिस एवं रिकवरी के साथ-साथ जांच का दायरा अभी जारी है.

पेवर ब्लॉक मामले की शिकायत पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर की थी.जांच निष्पक्ष कराई गई है, फिर भी अगर कोई पार्षद इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वे दोबारा जांच करा सकते हैं- नीरज पाल, मेयर

Recovery made from guilty engineers
विधायक बोले मामले में हो बर्खास्तगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, चूंकि परिक्षेत्र काफी बड़ा है इसलिए जांच अभी जारी है और ठेका एजेंसी की भूमिका पर भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी- सुरुचि सिंह, आयुक्त

8 सब इंजीनियर पाए गए दोषी

दरअसल भिलाई नगर निगम क्षेत्र में परियोजना शाखा द्वारा 12 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का काम कराया गया था. पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी को जांच सौंपी गई थी. जांच रिपोर्ट में निगम के 8 सब इंजीनियर अर्पित बंजारे, श्वेता महेश्वर, श्वेता वर्मा, रीमा जामुलकर, पुरुषोत्तम सिन्हा, प्रभा टोप्पो, कृष्णा जंघेल और चंदन निर्मलकर को दोषी पाया गया है.इनसे 7 से 16 लाख की रिकवरी निकाली गई है. इस रिपोर्ट पर विधायक रिकेश सेन ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य शासन को पत्र लिखा है और सभी दोषी अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है.


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