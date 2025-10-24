ETV Bharat / state

नंबी धारा जलप्रपात तक बनेगी पक्की सड़क, पर्यटकों के लिए बढ़ेगी सुविधा, गृहमंत्री ने किया भूमिपूजन

बीजापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नंबी धारा जलप्रपात पर गृहमंत्री विजय शर्मा पहुंचे.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read
बीजापुर : बीजापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नंबी धारा क्षेत्र में गृहमंत्री विजय शर्मा पहुंचे. इस दौरान डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने नंबी धारा चौक से नंबी जलप्रपात तक 2.69 किमी लंबी सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. इस सड़क के बनने से पर्यटकों को नंबी जलप्रपात तक आने में सुगमता होगी. साथ ही साथ क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

सामुदायिक भवन की भी दी स्वीकृति : डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नंबी गांव में 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. इससे ग्रामीणों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए स्थायी भवन की सुविधा मिल सकेगी. कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन कैंप नंबी धारा पहुंचकर जवानों से भेंट की और उनके मनोबल की सराहना की.

नंबी धारा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह बस्तर की प्राकृतिक धरोहर और स्थानीय युवाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रहा है- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम

24 स्थानीय युवाओं को मिला रोजगार : इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया. उपमुख्यमंत्री ने नंबी धारा पर्यटन समिति के कार्यों की भी सराहना की. समिति अध्यक्ष गजेन्द्र ने बताया कि समिति का गठन जुलाई 2025 में किया गया था, जिसमें 24 स्थानीय युवा पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं.

विदेश से भी पहुंचे पर्यटक : पिछले चार महीनों में 20 हजार से अधिक पर्यटक नंबी धारा पहुंचे हैं, जिनमें जर्मनी सहित हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के पर्यटक भी शामिल हैं.अब तक समिति को चार लाख रुपये की आय प्राप्त हो चुकी है, जिससे स्थानीय युवाओं को आजीविका का नया साधन मिला है.

