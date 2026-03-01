ETV Bharat / state

आज काशी बनाएगी बड़ा रिकॉर्ड; 1 घंटे में रोपे जाएंगे 3.16 लाख पौधे, CM रहेंगे मौजूद

इस तरह से घाटों के नाम पर सेक्टर बांटे गए हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: अब बनारस के घाटों की तरह ग्रीन घाट भी शहर की पहचान बनेंगे. यह घाट गंगा किनारे इन पक्के घाटों पर नहीं होंगे बल्कि नगर निगम की उस योजना के तहत बनेंगे जो शहर के एक बड़े जंगल को डेवलप करने जा रही है. इसकी शुरुआत रविवार को हो जाएगी.

लगभग 350 एकड़ में एक ऐसा जंगल बसाया जा रहा है, जिसे 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज कराने की कोशिश होगी. यहां पर 3,16000 पौधे एक साथ 1 घंटे के अंदर लगाए जाएंगे.

इससे पहले 1.5 लाख पौधों को 1 घंटे के अंदर एक जगह पर एक साथ लगाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यह रिकॉर्ड काशी में तोड़ने की कवायद होगी.

मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि रविवार को अनोखा रिकॉर्ड बनने जा रहा है. यहां 1 घंटे में हजार लोगों द्वारा 3 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे. यह 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज कराया जाएगा.

आज काशी बनाएगी बड़ा रिकॉर्ड. (Video Credit: ETV Bharat)

350 बीघा के एरिया को 50 से ज्यादा सेक्टर में डिवाइड किया गया है. हर सेक्टर में लगने वाले पौधों में 35 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं. मेयर ने बताया कि हर सेक्टर को बनारस के घाटों का नाम दिया गया है.

इसमें मुख्य रूप से ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, पंचगंगा घाट का नाम इन हरे-भरे सेक्टर को दिया गया है. मेयर का कहना है कि यह अनोखा प्रयास है, क्योंकि बनारस घाटों के लिए जाना जाता है.

यहां भी गंगा किनारे का यह इलाका है, जहां बाढ़ का पानी आता है. इसलिए हमने अलग-अलग लेवल पर बाढ़ का आकलन करके इसका सेफ्टी जोन भी बनाया है. अगर डेढ़ से 2 महीने भी पानी रहता है तो उनको सुरक्षित रखा जा सके ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं.