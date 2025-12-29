Putrada Ekadashi 2025 : गृहस्थ के लिए विशेष है पुत्रदा एकादशी का व्रत, जानिए महत्व और विधि
इस बार पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को पौष शुक्ल पक्ष दशमी को सुबह 7 बजकर 52 मिनट पर प्रारंभ होगी.
Published : December 29, 2025 at 5:31 PM IST
अजमेर: हिंदू सनातनी धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है. पुत्रदा एकादशी पर पुष्कर तीर्थ के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालू की आवक रहेगी. वहीं, पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाटों पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालू आस्था की डुबकी लगाने और पूजा-अर्चना के लिए आएंगे.
पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी समस्त गृहस्थियों के लिए विशेष है. उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को द्वादशी बुधवार को निंबार्क संप्रदाय के लिए पुत्रदा एकादशी रहेगी. ज्योतिष दाधीच ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र, वेद और पुराणों में वर्णित है कि जिन दंपती के संतान नहीं हैं,उन्हें पुत्रदा एकादशी करने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है.
शास्त्रों में वर्णित है कि दशमी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजन करके संकल्प ले और शुद्ध सात्विक आहार लेकर भगवान से प्रार्थना करके मंत्र जाप करके शयन करें. वहीं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजन, तुलसी, पीपल की पूजन तीर्थ और नदियों में स्नान करने, पुष्कर तीर्थ में स्नान, दान, हवन, पूजन संकल्पित करके निराहार या फलाहार लेकर व्रत करने से निश्चित ही पुत्र संतान के लिए की गई मनोकामना पूर्ण होगी.
वाजपेय यज्ञ का मिलता है फल : ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि शास्त्र में भी वर्णित है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रताप से दंपती को गुणवान, स्वस्थ, चरित्रवान, दीर्घायु संतान प्राप्ति होती है. साथ ही इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है. उन्होंने बताया कि शास्त्रों में वर्णित है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है. वहीं, श्रद्धा भाव के साथ व्रत करने वाले को धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है.
पितरों को मिलती है मोक्ष गति : उन्होंने बताया कि पुत्रदा एकादशी पर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने के बाद दान पुण्य करने से पितरों को मोक्ष गति प्राप्त होती है. पंडित दाधीच बताते हैं कि एकादशी का व्रत 12 महीने तक करने से निश्चित ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है. इस दिन पौधे लगाना गरीब, असहाय को फल, मिठाई, वस्त्र, जल, दान करने से अक्षय गुना फल मिलता है.