पौष पूर्णिमा कल, स्नान-दान से मिलता है कई गुना पुण्य, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व और खास उपाय

पौष पूर्णिमा 2025 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र:सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है. पौष पूर्णिमा वर्ष की पहली पूर्णिमा होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. कब मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा: कुरुक्षेत्र के तीर्थ पुरोहित पंडित पवन शर्मा ने बताया कि, "हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि 2 जनवरी की शाम 6:53 बजे से शुरू होकर 3 जनवरी को दोपहर 3:35 बजे तक रहेगी. सनातन परंपरा के अनुसार व्रत और पर्व उदय तिथि में मनाए जाते हैं, इसलिए पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी." स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त: पंडित पवन शर्मा के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 बजे से 6:20 बजे तक रहेगा. वहीं, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:46 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में किए गए दान और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. माघी स्नान का होता है शुभारंभ: पौष पूर्णिमा से माघ महीने के पवित्र स्नान का आरंभ होता है, जिसे माघी स्नान कहा जाता है. यह स्नान अगले एक महीने तक, माघ पूर्णिमा तक किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में नियमित स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. पौष पूर्णिमा (ETV Bharat)