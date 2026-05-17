ग्रामीण पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, जिंदा जलाने की कोशिश, पौड़ी रौली गांव का मामला
डॉक्टरों के अनुसार, वीरेंद्र सिंह करीब 45 प्रतिशत तक झुलस चुके हैं. उनका उपचार जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 17, 2026 at 10:02 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. थलीसैंण थाना क्षेत्र के रौली गांव में आपसी विवाद ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि एक ग्रामीण को कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. घटना में पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
पौड़ी के थलीसैंण थाना क्षेत्र स्थित रौली गांव शनिवार शाम अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी से गूंज उठा. गांव निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह अपने घर के ऊपरी कमरे में कुछ लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे. माहौल सामान्य था, तभी अचानक पड़ोसी आनंद सिंह वहां पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते आनंद सिंह अपने साथ पेट्रोल लेकर आया और वीरेंद्र सिंह पर पेट्रोल छिड़क दिया. इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आरोपी ने वीरेंद्र को आग के हवाले कर दिया.
आग लगते ही कमरे में हड़कंप मच गया. वीरेंद्र सिंह दर्द से चीखने लगे और मौके पर मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने पानी और सूखी घास की मदद से किसी तरह आग बुझाई. गंभीर रूप से झुलसे वीरेंद्र को तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया.
डॉक्टरों के अनुसार, वीरेंद्र सिंह करीब 45 प्रतिशत तक झुलस चुके हैं. उनका उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही थलीसैंण पुलिस भी मौके पर पहुंची. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. थानाध्यक्ष रविंद्र नेगी ने बताया कि घटनास्थल से आरोपी की जली हुई कमीज और चप्पल बरामद हुई है.
प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश और विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है. पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर आरोपी आनंद सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है. मामले की जांच एसआई तनवीर अहमद को सौंपी गई है.
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