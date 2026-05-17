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ग्रामीण पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, जिंदा जलाने की कोशिश, पौड़ी रौली गांव का मामला

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. थलीसैंण थाना क्षेत्र के रौली गांव में आपसी विवाद ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि एक ग्रामीण को कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. घटना में पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

पौड़ी के थलीसैंण थाना क्षेत्र स्थित रौली गांव शनिवार शाम अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी से गूंज उठा. गांव निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह अपने घर के ऊपरी कमरे में कुछ लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे. माहौल सामान्य था, तभी अचानक पड़ोसी आनंद सिंह वहां पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते आनंद सिंह अपने साथ पेट्रोल लेकर आया और वीरेंद्र सिंह पर पेट्रोल छिड़क दिया. इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आरोपी ने वीरेंद्र को आग के हवाले कर दिया.

आग लगते ही कमरे में हड़कंप मच गया. वीरेंद्र सिंह दर्द से चीखने लगे और मौके पर मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने पानी और सूखी घास की मदद से किसी तरह आग बुझाई. गंभीर रूप से झुलसे वीरेंद्र को तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया.